El referèndum sobre la continuïtat dels correbous a Vidreres serà al març

Els vidrerencs a partir de 16 anys podran decidir el futur dels correbous al poble. Així ho va manifestar l'equip de govern (JxCat) dijous a través d'un comunicat. Els neoconvergents ho van confirmar després de mantenir una reunió amb l'Associació Animalista de Vidreres i amb l'entitat dels Correbous. El consistori va afirmar que totes les parts van estar d'acord que «la millor opció» era fer la consulta a partir dels 16 anys. També es va pactar un període per fer campanya i uns espais per penjar cartelleria. L'equip de govern va apuntar que aquests espais encara s'han de concretar, i que també s'ha d'acabar de definir la pregunta. D'altra banda, els serveis municipals encara estan treballant en la pregunta. De moment l'Ajuntament ha confirmat que la consulta serà un cap de setmana i que s'haurà de votar de forma presencial. La setmana que ve l'equip de govern es reunirà amb les parts per avançar més detalls.



Debat sobre els correbous

Un centenar de persones va assistir ahir a la presentació de la plataforma Prou Correbous i l'entitat Agrupació de Vidreres per la Defensa Animal i Ambiental (AVDA). La plataforma l'han impulsat diverses entitats animalistes –ADDA, FAADA, AnimaNaturalis, Fundació Fauna, Libera, Fundación Franz Weber, Lex Ànima, AVDA i Tots Som Poble– per promoure l'aturada d'aquesta activitat, mentre que l'AVDA va néixer després de l'accident del passat mes de setembre durant el correbous de Vidreres, quan un bou va saltar la tanca del recinte i va causar una vintena de ferits.

En el marc de la presentació, les entitats van organitzar un debat al Teatre-Casino La Unió que va comptar amb l'advocada Magda Oranich i la periodista Pilar Rahola, i es va centrar en discutir sobre la continuïtat d'aquesta pràctica en el municipi