Una dona de 93 anys denuncia que va esperar l'ambulància més de sis hores

Una dona de 93 anys va haver d'esperar durant més de sis hores el servei de trasllat en ambulància des de l'hospital de Blanes fins al seu domicili. Els fets van passar el 10 de gener, quan es va adreçar juntament amb la seva filla a l'Hospital Comarcal de Blanes en notar molèsties respiratòries. Segons relata la filla, J. T., van anar a urgències cap a quarts de quatre per tal que fos tractada en notar dolor i retenció de líquids. El personal sanitari la va avaluar, van descartar que es tractés d'una pneumònia i van determinar que tenia una lleugera infecció de les vies respiratòries però que podia marxar. La família de la pacient relata que aleshores van començar a esperar l'ambulància per tornar a casa seva, situada a menys de cinc quilòmetres del centre sanitari. «A nosaltres ens diuen cap a les vuit del vespre que han avisat a l'ambulància, però no va arribar a casa fins a quarts de tres de la matinada, al cap de més de sis hores», explica la filla.

J. T. afegeix que «més que les hores d'espera, la malifeta va ser que cap a la una em va portar el meu fill a casa, i ens truquen dient que la porten i que no ens poden esperar que arribem perquè no vagi sola. Però la meva sorpresa va ser que va venir amb un autobús de diàlisi, amb sis persones més, sense personal mèdic i sense cap mena de roba d'abrigar, quan ens trobàvem a cinc graus. De cap manera hauria deixat que la meva mare tornés en aquestes condicions». També critiquen que van demanar en repetides ocasions que si no hi havia vehicles per transportar-la, que la deixessin ingressada en observació fins l'endemà al matí: «Em van dir que pel que tenia, que ja es podia quedar a casa». Per tot això, la família ha presentat una queixa a l'hospital que encara espera resposta: «Pensem que aquesta no és manera de tractar la gent. No són paquets, són persones. A més, quan vam anar a demanar explicacions s'anaven passant la pilota els uns als altres», explica J. T.

La resposta de l'hospital

Per la seva banda, fonts de l'Hospital Comarcal de Blanes neguen que la pacient en qüestió esperés el vehicle durant sis hores i insisteixen que es va seguir el protocol mèdic pertinent en aquests casos. Segons els sanitaris, la petició es va efectuar a les 22 hores –hora en què també li van donar l'alta– i el vehicle va arribar a la una de la matinada a l'hospital. Les mateixes fonts afegeixen que la dona va marxar amb el que es denomina Transport Sanitari No Urgent (TSNU), uns trasllats que s'efectuen amb un conductor i un tècnic però que no compten amb personal mèdic. Sobre la queixa feta pels familiars, asseguren que està en curs. Preguntats per la flota d'ambulàncies en actiu aquell dia i per la manca de roba d'abrigar, des de l'hospital insisteixen que això és competència del SEM. Diari de Girona ha contactat amb el SEM per preguntar sobre aquests fets i no ha obtingut resposta.