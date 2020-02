Lloret crea un carnet per a residents amb accés gratuït als equipaments culturals

Lloret de Mar (Selva) ha posat en marxa un carnet per a residents amb accés gratuït als equipaments culturals. Els espais que es podran visitar sense cap cost són els Jardins de Santa Clotilde, el Museu del Mar, Can Saragossa, el Turó Rodó, el Puig de Castellet i el Castell de Sant Joan. Es podrà demanar a les oficines de Patrimoni Cultural a Can Saragossa o descarregar a través de l'aplicació mòbil Lloret Smart. Pel que fa a la vigència, es renovarà de forma automàtica amb les dades del padró municipal. De moment les visites guiades seguiran essent de pagament i amb reserva al Museu del Mar però s'està treballant en futures visites exclusives per als usuaris del carnet.

La presentació del carnet MOLL s'ha fet aquest dilluns a Lloret de Mar (Selva) amb l'alcalde, Jaume Dulsat, i el regidor de Patrimoni Cultural, Xavier Flores. "És una satisfacció poder obrir el patrimoni a tots els residents empadronats" amb un carnet que posa en valor el patrimoni cultural.

Pel que fa les visites guiades als equipaments lloretencs, caldrà continuar fent la reserva al Museu del Mar i el preu serà el mateix. Tot i això, el regidor de Patrimoni Cultural explica que s'està treballant en una proposta de visites guiades exclusives per als usuaris del carnet.

L'alcalde, Jaume Dulsat, ha destacat que la iniciativa vol animar els lloretencs a ser "ambaixadors" dels atractius del municipi i "fomentar l'orgull lloretenc". El MOLL (Museu Obert de Lloret) funciona com una xarxa dels diferents espais culturals de la localitat. Durant el 2019 va tenir 153.913 visites, un 5% més que l'any anterior que havia tancat amb 146.263 visites.