Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment per conduir temeràriament i causar un accident múltiple a Vidreres.

El conductor que circulava per la C-63 es va negar reiteradament a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i drogues.

El denunciat és un home de 57 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Barcelona. Se li atribueix ser el presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària per conduir temeràriament i negar-se a fer les proves d'alcohol i un altre delicte de lesions.

Els fets van passar al voltant de dos quarts de set del vespre del divendres passat, quan els Mossos de l'Àrea Regional de Trànist van rebre l'avís que un vehicle podria circular temeràriament per la carretera C-63, a Vidreres. Pocs minuts més tard, els agents van tenir coneixement que el vehicle temerari havia causat un accident.



Cinc ferits lleus

Quan els agents van arribar al lloc dels fets van trobar un accident múltiple amb quatre vehicles implicats. A conseqüència del xoc, cinc persones van resultar ferides lleus.

Tot seguit van comprovar que el conductor causant de l'accident presentava símptomes evidents de trobar-se sota la influència de begudes alcohòliques. En voler fer-li la prova d'alcohol i drogues, el conductor es va negar reiteradament.

Per aquest motiu, els agents van denunciar penalment el conductor per dos delictes contra la seguretat viària: per conduir temeràriament amb resultat d'accident i per negar-se a sotmetre's a les proves de detecció d'alcohol. També se li van obrir diligències com a presumpte autor d'un delicte de lesions.

El denunciat, sense antecedents, compareixerà davant l'autoritat judicial quan sigui requerit.