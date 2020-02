L'acusat de violar i maltractar la dona a Tossa de Mar, absolt

L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat de violar, maltractar i amenaçar la dona a Tossa de Mar (Selva) l'octubre del 2015. La fiscalia demanava inicialment per al processat una pena de 23 anys de presó per haver agredit sexualment la víctima en dues ocasions introduint-li el penis i "diversos objectes" a la vagina i per haver-la amenaçat posant-li un llevataps al coll. El tribunal conclou que "no hi ha suficients elements probatoris per vulnerar la presumpció d'innocència" ni indicis que "acreditin la realitat dels fets més enllà del dubte raonable". La sentència recull que el relat de la dona no té "motius especials d'incredulitat" però no existeix cap altra prova que corrobori les acusacions, com lesions o testimonis de referència.