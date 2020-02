L'Ajuntament de Santa Coloma elimina la Comissió de Barraques

L'Ajuntament de Santa Coloma ha eliminat la Comissió de Barraques, que fins ara organitzava la festa major del poble. Segons va publicar la mateixa agrupació en un comunicat, el govern municipal els va manifestar la decisió el 24 de gener, en una reunió sol·licitada per la Comissió per tal de parlar amb el regidor de Festes, Emilià González, sobre l'organització de la rua i el ball de Carnestoltes. Des de la Comissió manifesten que en aquella trobada hi van participar únicament els regidors de Junts per Catalunya (JxCat), que els van comunicar que «no es confiarà en la Comissió per a l'organització dels concerts, i que la Comissió quedava dissolta sense cap de les atribucions i competències que fins ara ostentava». Fonts de l'agrupació, que a la vegada està formada per vuit entitats, apunten que la decisió els va enganxar «per sorpresa», ja que «fins fa poc estàvem treballant amb l'anterior regidora de Festes, Carme Dilmé, per fer un nou reglament i regular l'organització de les barraques, i de cop ens diuen que no compten amb nosaltres en unes festes que han sigut sempre participatives».



Canvi d'ubicació

Les mateixes fonts expliquen que en aquesta reunió l'Ajuntament va comunicar la intenció de canviar la ubicació de les barraques, que fins ara se celebraven al parc de Sant Salvador, per situar-les al final del carrer Moragues. «Estem totalment en desacord amb un canvi d'aquestes característiques perquè fa 25 anys que les barraques se celebren al parc», apunten fonts de la Comissió, i afegeixen que gran part del finançament d'aquestes entitats es produeix durant les barraques. Des de la Comissió descarten fer cap acció i apunten que «restarem a l'expectativa de com es desenvolupin els fets», tot i que posen en dubte que les barraques es puguin ubicar al final del carrer Moragues.

L'alcaldessa del municipi, Susagna Riera (JxCat), va explicar que «és fals que s'hagi eliminat la Comissió». Segons Riera, «durant la reunió es va posar de manifest la voluntat de fiscalitzar l'activitat de la comissió de barraques, que fins ara no havia tingut cap mena de control en la despesa que feien, i dos dels grups presents es van ofendre en saber que no podrien continuar com fins ara». Riera va afegir que «continuem comptant amb la Comissió però a partir d'ara serà l'Ajuntament qui farà les negociacions, perquè no pot ser que es gastin 50.000 euros de manera descontrolada». Preguntada pel canvi d'ubicació de les barraques, l'alcaldessa va afegir que es fa «per motius medi ambientals i també per motius de seguretat, cal un espai més ben adaptat».



Crítiques dels socis de govern

Des d'Esquerra Republicana (ERC) –socis en el govern tripartit de JxCat juntament amb Independents de la Selva (IpS)– van emetre un comunicat a través de les xarxes socials on manifesten que la decisió va ser unilateral de JxCat: «Aquesta és una decisió presa sense el nostre coneixement». En la missiva, els republicans critiquen que els seus socis de govern hagin aplicat «la llei del més fort» i afegeixen que «una decisió tan important com canviar la ubicació de la Festa Major s'ha de fonamentar amb raons de pes i ha de ser avalada per informes tècnics i econòmics que fins ara no hem vist».

Finalment, una iniciativa ciutadana anònima ha començat una recollida de signatures al portal change.org que vol recollir 500 firmes per demanar a l'Ajuntament que mantingui les barraques al parc de Sant Salvador.