ERC de Santa Coloma contradiu l'alcaldessa però no trenca el pacte

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) –que forma govern amb Independents de la Selva (IpS) i Junts per Catalunya (JxCat)– descarta trencar l'acord de govern tot i els darrers desacords que han manifestat públicament amb els seus socis de govern. El tinent d'alcalde del municipi, Joan Martí (ERC), assegura que tot i la polèmica decisió unilateral de JxCat de canviar d'ubicació les barraques i la festa major sense comunicar-ho, per la qual ERC va emetre un comunicat oposant-s'hi, no implica que es plantegin trencar el govern, «són coses diferents», defensen. Martí, que va ser alcalde en l'anterior mandat i ho tornarà a ser d'aquí a un any i mig, apunta que «nosaltres els hem deixat clar el nostre desacord amb aquesta decisió unilateral que han pres però no té res a veure una cosa amb l'altra».

Sobre la justificació del grup neoconvergent de desfer la comissió de barraques que va fer l'alcaldessa, Susagna Riera (JxCat), assegurant que es feia perquè «fins ara les barraques no havien tingut cap mena de control en la despesa que feien» perquè es gastaven el pressupost «de manera descontrolada», Martí va ser contundent: «Hi havia absolut control de la despesa durant la Festa Major i les barraques. El que no hi havia era una fiscalització dels ingressos que podien fer les barraques venent entrepans durant la festa». En aquest sentit, Martí va destacar que la regidora Carme Dilmé –que en l'anterior legislatura era la regidora de Festes– estava en procés de redactar una normativa per regular les mesures de seguretat, entre d'altres, que «no sabem com ha quedat».

Pel que fa al canvi d'ubicació de la Festa Major, els republicans afirmen que «no hem vist cap informe ni de seguretat ni de medi ambient que justifiqui els arguments que han utilitzat per moure la festa del parc de Sant Salvador al darrere del Mercadona». Tot i això, preguntats per què faran a partir d'ara, asseguren que «ens hem posicionat» i que de moment «estarem a l'expectativa» de les properes actuacions de JxCat.