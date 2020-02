Un grup de senglars es va precipitar al buit des de la teulada de la fàbrica de l'empresa Liquats Vegetals a Viladrau. Les instal·lacions de l'empresa queden just a sota d'una carretera per la qual els animals haurien arribat a la fàbrica. Un cop a la teulada, els senglars no van saber sortir-ne i es van acabar llançant. Un dels animals va morir i la resta va poder escapar-se.