Vidreres farà la consulta sobre el futur dels correbous el 15 de març

El proper 15 de març els veïns de Vidreres (Selva) majors de 16 anys estan cridats a votar durant la consulta sobre el futur dels correbous. La pregunta a respondre serà 'Vols correbous a Vidreres?'. Es farà al Centre Civic de forma presencial. La campanya per demanar el vot a favor o en contra començarà l'1 de març i s'allargarà fins al 13 de març. El dia abans de la consulta serà jornada de reflexió. També hi haurà apoderats el mateix dia de la consulta. La data s'ha acordat entre l'Ajuntament, l'Associació de defensa ambiental i animal i la comissió organitzador de la festa.

L'Ajuntament de Vidreres ja va anunciar fa uns mesos la voluntat de celebrar una consulta sobre el futur dels correbous després dels incidents que hi va haver en l'última edició de la festa major. El consistori "vol escoltar el poble per fer el que aquest vol i decideix", afirma en un comunicat on s'ha anunciat la data i les condicions de la consulta. S'ha preparat seguint les indicacions de la Llei de consultes en Règim Local de la Generalitat.

El correbous de Vidreres és l'últim que encara se celebra a les comarques gironines. Es tracta d'un dels actes amb més antiguitat que hi ha en el programa de la festa major del municipi. L'1 de setembre de l'any passat, però, es va obrir el debat sobre la seva continuïtat després que un toro s'escapés del recinte i accedís a les grades, on va començar a envestir al públic.

Fins a 19 persones van resultar ferides. Una d'elles va ser operada d'urgència a l'Hospital Josep Trueta i tres dies més tard ja va ser donada d'alta. La resta de ferits, el mateix dilluns sortien pel seu propi peu de l'Hospital Josep Trueta i el Santa Caterina, després d'una evolució positiva.