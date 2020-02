Blanes qüestiona el projecte de reconstrucció del pont del tren

El pont d'en Pitxota, per on passa la línia de tren R1, va quedar destruït el 22 de gener pel temporal «Gloria».

L'Ajuntament de Blanes qüestiona el projecte de reconstrucció del pont d'en Pitxota –que uneix ferroviàriament els municipis de Blanes i Malgrat de Mar gràcies a la línia R1–, que va quedar destruït el passat 22 de gener a causa del temporal Gloria. L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, que es va reunir dimecres a la tarda amb responsables d'Adif en una trobada a tres bandes que també va comptar amb representants de la Generalitat, apunta que «per sentit comú quan et veus obligat a fer un projecte d'aquestes característiques el més lògic és fer una obra per millorar el servei». Canosa afegeix que aquesta demanda «ve dels anys vuitanta i no és una demanda nova, és que ells mateixos [Adif] s'hi han compromès des de fa anys». A més a més, insisteix que la reclamació es fa abans que Adif hagi completat el projecte d'obres: «Ens van comunicar que s'estava acabant de redactar el projecte però que no estava acabat», afirma Canosa. L'objectiu de la doble via respon, segons l'Ajuntament, a la necessitat d'escurçar la durada del trajecte i de transportar més viatgers, tal com es va poder fer durant la dècada dels 80 amb els trems semidirectes, informa ACN.

En la trobada, l'Ajuntament també va reclamar que es millori la freqüència dels autobusos-llançadora que supleixen el servei de tren entre Blanes i Malgrat de Mar, interromput des del temporal per la destrucció del pont. Renfe apunta que hi ha 2.000 viatgers al dia que utilitzen aquest servei, per la qual cosa han posat a disposició un autocar cada deu minuts que connecta aquestes dues poblacions veïnes.

Des de Blanes proposen que els autobusos facin el trajecte fins a Santa Susanna per reduir la durada del recorregut que han de fer els passatgers: «Per la freqüència no ens consta que s'estigui deixant passatgers al carrer, tenim entès que hi ha prou autobusos però veiem que el trajecte fins a Malgrat fa que l'usuari quedi lluny de l'estació i pensem que és millor l'estació de Santa Susanna, que queda més a prop», afirma Canosa. Des de l'Ajuntament també han insistit en la necessitat que els horaris del tren coincideixin millor amb els serveis d'autobús per evitar esperes; han demanat a Renfe que hi hagi busos-llançadora adaptats per poder atendre usuaris amb mobilitat reduïda i reclamen «més dades» per determinar si cal incrementar els serveis d'autobusos: «Ells tenen dades de si els usuaris de l'estació de Malgrat han augmentat i haurien de tenir dades per valorar quines mesures més són necessàries», subratlla l'alcalde. En paral·lel, des del consistori estan treballant amb operadors de transport alternatius per incrementar els serveis fins a Barcelona, o fins i tot crear un trajecte que uneixi directament Blanes amb la ciutat comtal.



La resposta d'Adif

Pel que fa a la petició de fer una via amb doble sentit, fonts d'Adif apunten que «per ara» no es preveu fer aquesta millora, ja que la reparació del pont –un tram de 4,5 quilòmetres– s'ha fet per via d'urgència. Les mateixes fonts expliquen que «no es preveu perquè és de més complexitat, el projecte d'obres ja està fet i fer una obra així requereix temps, potser anys». Insisteixen que l'objectiu principal ara mateix és recuperar el servei i que correspon al Ministeri de Transports pronunciar-se sobre el doble sentit de la via.

Pel que fa a les obres de reparació de la línia R1 entre Malgrat i Blanes, de 22 quilòmetres de longitud, des del gestor d'infraestructures expliquen que tindran un cost de 8,5 milions d'euros i una durada de nou mesos. Segons Adif, les obres les executarà Grupo Puentes. La nit de dimarts a dimecres ja van començar les feines per retirar la catenària. Diumenge està previst que es retiri la via del tren i a començaments de març es farà la demolició dels pilars del pont antic. També puntualitzen que els pilars de la nova infraestructura se cimentaran a quaranta metres de profunditat, de manera més sòlida, i es guanyarà en altura per superar el llindar màxim del cabal del riu.