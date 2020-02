Vidreres anuncia que la consulta dels correbous serà el 15 de març

L'Ajuntament de Vidreres va anunciar ahir que el referèndum per decidir el futur dels correbous se celebrarà el diumenge 15 de març. En la consulta podran votar totes les persones majors de 16 anys que estiguin empadronades al municipi abans del 31 d'agost de 2019 i hauran de respondre sí o no a la pregunta «Vols correbous a Vidreres?». Segons va detallar l'alcalde, Jordi Camps, la normativa per celebrar el referèndum ha seguit les indicacions establertes en la Llei de consultes en Règim Local que estableix la Generalitat. El punt de votació s'ubicarà al centre cívic del municipi, on s'habilitaran quatre meses electorals que distribuiran els votants per ordre alfabètic. Les meses –que comptaran amb un president i dos vocals– estaran formades pels veïns i la selecció d'aquests serà per sorteig, com si es tractés d'unes eleccions municipals. També es permetrà que hi hagi deu apoderats per cada part, pels partidaris dels correbous i pels animalistes.

D'altra banda, segons va detallar Camps, hi haurà una mesa de seguiment formada per cinc funcionaris de l'Ajuntament que assessorarà tothom qui ho necessiti en els dies previs a la consulta i que també controlarà el funcionament durant el dia 15. L'alcalde va avançar que l'horari de votació serà de les 9 a les 19 hores i que el recompte de vots i la comunicació del resultat es farà el mateix diumenge. També va explicar que «espero la màxima participació possible però sigui quin sigui el resultat, per un vot o per 1.000, s'acatarà la voluntat del poble».

L'Ajuntament va destacar que l'acord per celebrar el referèndum s'ha consensuat amb l'Associació de Vidreres per la Defensa Ambiental i Animal (AVDA) i la comissió que organitza el correbou. A més a més, van explicar que es permetrà fer campanya entre l'1 i el 13 de març, mentre que el dissabte 14 s'ha fixat com a «dia de reflexió» i aquest dia no es permetrà fer referència al referèndum.



Crítiques de l'oposició

Des de l'oposició critiquen que el govern –amb majoria absoluta de Junts per Catalunya (JxCat)– «no els ha tingut en compte en cap moment». Des d'Esquerra Republicana (ERC), la regidora Eva Trias va destacar que «hem trobat a faltar que se'ns preguntés». Els republicans estan satisfets perquè «almenys» s'ha canviat la pregunta inicial –que era «Voleu que se segueixi celebrant la festa del correbou?»– i afegeixen que esperen que la jornada «es desenvolupi sense aldarulls i amb tranquil·litat». Des d'ERC també apunten que es va fer una consulta interna dins el grup municipal i va guanyar el no. Per la seva banda, el portaveu del Partit Socialista (PSC), Jesús Becerra, va afegir que «en cap moment se'ns ha consultat res» i va criticar que «no he rebut ni el decret d'alcaldia».



Els antecedents

Vidreres és l'únic municipi de la província de Girona on es duen a terme correbous. El debat sobre la seva continuïtat es va posar sobre la taula després que el passat 1 de setembre, durant la festa major del municipi, un toro saltés la tanca de la plaça mòbil, envestís el públic que estava assegut a la graderia i causés 19 ferits. En aquells moments es va començar a qüestionar el futur de l'activitat taurina i l'alcalde es va posicionar de forma personal en contra dels correbous. Posteriorment, a mitjans de setembre, Camps va anunciar la celebració d'un referèndum per decidir la continuïtat de l'esdeveniment. El 3 de desembre, el ple va aprovar iniciar el procés de consulta ciutadana per conèixer la voluntat dels veïns. Aleshores, l'equip de govern també va manifestar la intenció de celebrar el referèndum abans de l'abril del 2020 per «poder afrontar amb temps el resultat». També van afegir que, en cas que la consulta resulti favorable a la continuïtat del correbou, l'Ajuntament «treballaria per reforçar la seguretat per tal que no es tornin a viure incidents com el del passat mes de setembre». Per la seva banda, els grups municipals d'ERC i el PSC s'han posicionat en contra dels correbous al poble.