Detenen un veí de Blanes per amenaçar la dona amb una espasa

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Blanes per colpejar la dona i amenaçar-la amb una espasa. La dona va poder fugir i anar a la comissaria per demanar ajuda cap a un quart d'onze de la nit de dimecres. En dependències policials, va explicar als agents que l'home l'havia intentat matar amb l'espasa. La víctima tenia múltiples contusions al cos però cap ferida per arma blanca i la van traslladar a l'hospital.

Els Mossos d'Esquadra van començar la recerca del sospitós, que després de perpetrar l'atac també havia fugir del pis del carrer ACN Blanes on van tenir lloc els fets. Finalment, segons han indicat fonts del cas a l'ACN, el van detenir cap a les quatre de la matinada després de trobar-lo dormint al seu vehicle.

El detingut té 25 anys, és d'origen marroquí i acumula diversos antecedents per violència domèstica. Està pendent de passar a disposició del jutjat de guàrdia de Blanes.