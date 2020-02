Primera víctima mortal a Girona d'un accident de patinet elèctric

Les comarques gironines ja tenen la seva primera víctima mortal per la conducció d'un patinet elèctric. Es tracta d'un veí de Lloret de Mar, de 35 anys i d'origen senegalès que vivia de fa temps a la població. L'1 de febrer va patir un accident de trànsit al nucli urbà mentre circulava amb el patinet i va caure per causes que s'investiguen. L'home va ingressar a l'Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'hospital Josep Trueta i al cap de tres dies no va poder superar les ferides de la caiguda i va morir.

Aquests tipus de vehicles han proliferat els darrers mesos a les comarques de Girona i n'hi ha que fins i tot poden arribar a la velocitat d'un ciclomotor. Aquesta circumstància ha encès l'alarma i ha obligat la Direcció General de Trànsit (DGT) a fer una primera regularització per tal que les policies tinguin recursos quan vegin infraccions. L'accident de trànsit fatídic va succeir el dia 1 de febrer al carrer Joan Llaveries. En aquest punt, una patrulla de la Policia Local que anava de paisà va localitzar un home inconscient a terra, a la vorera, a l'altura del número 41. Al costat hi tenia un patinet elèctric i no duia casc. A més, la víctima presentava ferides greus al cap i molta sang.

Els agents van utilitzar el desfibril·lador automàtic (DEA) i, en un primer moment, van poder reanimar la víctima. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar-se a lloc amb una ambulància i va estabilitzar l'home. El van traslladar a l'hospital Trueta de Girona en estat de molta gravetat. Els metges van decidir ingressar-lo a la Unitat de Cures Intensives (UCI). El 4 de febrer, l'home va morir.

Experts policials fa temps que recorden que caldria anar amb casc quan es circula amb aquests vehicles, sobretot els motoritzats, perquè agafen altes velocitats.

La Policia Local de Lloret de Mar està ultimant l'atestat d'aquest tràgic accident que finalment va acabar essent mortal. S'apunta que la víctima en el moment dels fets tenia intenció de pujar a la vorera i que el vehicle s'hauria entrebancat amb una de les pilones. Això va fer-lo caure i el el traumatisme al cap va ser fatal. De moment, però, encara no estan clares totes les circumstàncies i la investigació està oberta. El patinet que portava la víctima era un vehicle elèctric que podia arribar als 25 quilòmetres per hora, però en cas de ser modificat podria arribar als 45.

A Lloret compten amb una ordenança que deixa molt clar com, on i quan poden circular els anomenats vehicles de mobilitat personal (VMP), entre els quals hi ha patinets, segways i vehicles d'aquesta tipologia. Els principals aspectes de la normativa són: prohibició d'anar espais per a vianants de menys de cinc metres d'amplada. En la zona de vianants del centre de Lloret no hi poden circular des de les 10 del vespre i fins a les 6 del matí. La circulació nocturna en aquestes zones està prohibida encara que el vehicle disposi d'enllumenat. També està restringit anar en grup de més de set vehicles. Aquest últim aspecte es deu al fet que hi ha empreses on es lloguen patinets.