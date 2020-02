Blanes demana la gratuïtat de la C-32 fins que no acabin les obres del tren i la carretera

Blanes ha demanat al Govern que faci gratuït l'últim peatge de la C-32 fins que no acabin les obres del tren i de la carretera Gi-6031 que van quedar afectades pel temporal Gloria. Això significaria, almenys, deu mesos ja que és el termini que ha fixat Adif per reconstruir el pont que va cedir com amb la llevantada.

L'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, explica que calculen que hi ha 2.400 usuaris de tren que ara han de sortir de Blanes per la Gi-682, una via que va molt congestionada a partir del temporal. Canosa assegura que "l'única manera que tenim d'apaivagar el efectes és la gratuïtat de l'autopista". Una demanda que el batlle ha traslladat a Quim Torra en un acte a Blanes. Segons Canosa, al president li ha semblat una "molt bona idea".