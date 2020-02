Torra compara Joaquim Ruyra amb Josep Pla a Blanes

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparat Joaquim Ruyra amb Josep Pla en la inauguració que s'ha fet aquest dissabte de la ruta literària de l'escriptor blanenc. "En un combat d'adjectius no sé qui guanyaria, perquè realment estan al mateix nivell", ha assenyalat Torra. El president de la Generalitat ha lloat la figura de Ruyra i ha citat diversos artistes de la localitat selvatana.

La ruta, inaugurada aquest dissabte, consta de divuit senyalitzacions en forma de tòtems on hi ha textos escrits en quatre idiomes. El recorregut passa per espais que van inspirar Ruyra i per on Torra ha passejat amb l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa. Aquesta és la segona ruta literària de Blanes, després de la Roberto Bolaño, inaugurada el 2013.