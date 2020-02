Santa Coloma encara no ha convocat oposicions per trobar cap de la policia

L'Ajuntament de Santa Coloma encara no ha substituït el cap de la Policia Local. La persona que ocupava el càrrec fins ara era un inspector que es va jubilar fa un mes i havia desenvolupat les funcions des dels anys vuitanta. Ara, l'alcaldessa ha nomenat un caporal perquè ocupi el seu lloc. El problema és, però, que la llei estipula que la persona que desenvolupi les funcions de màxim responsable de la Policia Municipal –conegut com a cap del cos– ha de pertànyer, com a mínim, a l'escala executiva. Això, traduït, vol dir que la persona en qüestió ha de ser o bé un inspector –ja que l'escala executiva la componen els inspectors– o algú de rang superior, com ara un superintendent, un intendent major o un intendent. I actualment no hi ha ningú en la plantilla del cos que tingui aquest rang. A més, la llei és clara: «L'accés a les categories d'inspector, d'intendent, d'intendent major i de superintendent es fa per concurs-oposició lliure».



Justificació del govern

L'alcaldessa, Susagna Riera (JxCat), reconeix que al cap de poc temps d'ocupar el càrrec –al mes de juny– ja va saber que el cap es jubilava. Preguntada per aquest fet, Riera respon que «bé, la veritat és que potser hem badat, ens hem despistat, no ho sé...». Per triar el substitut temporal de l'inspector, Riera assegura que va nomenar «un dels dos caporals que més temps feia que estaven en el cos».

En aquest sentit, afegeix que l'entrada i sortida d'agents és «un degoteig permanent» i que actualment hi ha «moltes baixes sense cobrir»: «Tenim un problema amb la relació de llocs de treball, i a més hem tingut dues jubilacions importants i una baixa». No només això: fa poc es va convocar d'urgència un concurs per omplir tres vacants d'agents, de les quals només en queda un. «És cert que, no sé si per les condicions, o per casualitat, de la convocatòria d'urgència hi ha hagut una davallada, però estem cobrint les baixes que anem tenint», indica.

El regidor de Governació, Carles Roca (JxCat), afegeix que «de moment» no hi ha una data fixada per convocar la plaça de cap de la Policia Local.