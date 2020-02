Demà entra en funcionament el radar fix de la C-63 reclamat pel territori

El Servei Català de Trànsit (SCT) posa en funcionament un nou radar fix a partir de demà dimarts a la carretera C-63.

Es tracta d'un aparell reclamat pel territori arran de l'alta accidentalitat d'aquesta carretera. Que va viure el seu punt més crític, el 21 de juliol de 2018 amb la mort de quatre joves en un sinistre viari. En concret, van perdre-hi la vida una noia i tres nois d'entre 21 i 29 anys. El turisme ocupat per cinc joves va impactar contra una furgoneta, en aquesta via que té moltes corbes i on molts usuaris, sobrepassen la velocitat permesa.

El nou radar, que el director del SCT va anunciar fa pocs dies a Girona durant el balanç de sinistralitat del 2019 s'ubica al punt quilomètric 4,1, a Lloret de Mar. Té com a objectiu, com ressalta Trànsit, reduir la velocitat excessiva en aquest punt així com la sinistralitat.

A més, la seva instal·lació també respon a un conjunt de peticions del territori. El límit màxim de velocitat permès a la via és de 80 km/h. Aquest nou radar complementa el que ja hi ha a la mateixa carretera en sentit contrari, a uns 700 metres de diferència aproximadament, en direcció Vidreres.

La velocitat excessiva és un dels principals factors concurrents de la sinistralitat viària. A Catalunya, l'any 2019 la velocitat excessiva o inadequada va intervenir com a causa en el 12% dels accidents amb víctimes mortals i ferits greus en vies interurbanes.



A més velocitat, més risc d'accident i de lesions greus

En cas d'accident, s'ha evidenciat que com més elevada és la velocitat dels vehicles, més alta és la violència de l'impacte, es redueix notablement l'efectivitat dels dispositius de seguretat passiva, com el cinturó de seguretat o el casc, i s'incrementa, per tant, el risc de mortalitat i de patir lesions amb seqüeles greus permanents. És per això que des del Departament d'Interior i des del Servei Català de Trànsit, continuem apostant per la presència de radars a la xarxa viària catalana amb la finalitat de disminuir l'accidentalitat a les nostres vies.

Els radars, juntament amb la vigilància i les campanyes intensives de control de la velocitat que es fan des de Mossos d'Esquadra i les Policies locals, són actualment elements fonamentals per a la consecució de l'anomenada Visió Zero pel que fa a sinistralitat viària.