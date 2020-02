Concentració a Santa Coloma per protestar pel canvi d'ubicació de les barraques

Una cinquantena de persones es va concentrar ahir davant l'ajuntament de Santa Coloma per protestar pel canvi d'ubicació de les barraques i contra la decisió unilateral de dissoldre la comissió de festes –anunciada la setmana passada per Junts per Catalunya (JxCat) en solitari. L'acte es va celebrar abans del ple, a dos quarts de set de la tarda, i els integrants de la protesta van llegir un manifest a peu de carrer per criticar la gestió que ha portat a terme la regidoria de Festes. Els assistents, que van comptar amb el suport del sindicat estudiantil SEPC, van portar pancartes amb el lema «#Salvembarraques».

D'altra banda, fonts de la dissolta Comissió de Barraques van apuntar que els propers passos consistiran a recollir signatures i buscar el recolzament d'entitats i associacions del poble amb l'objectiu de «mantenir la ubicació i el model de gestió que hi havia fins ara», uns fets que es discutiran en un Consell de Poble del 10 de març. Un cop acabada la concentració, els assistents van entrar a la sala de plens per seguir la sessió ordinària.

Durant el ple, el regidor de Festes, Emiliano Gonzalez, va insistir que el canvi d'ubicació respon a «criteris de seguretat i pensant en el benestar de tots» i va emplaçar tothom a parlar-ne en el Consell de Poble, tot afegint que «no hi ha res tancat». Pel que fa a la dissolució de la Comissió de Barraques, va destacar que s'ha fet per «promoure una participació en la festa de totes les entitats». El regidor va criticar que tal com està plantejat el model actual no hi poden participar la seixantena d'entitats que hi ha al poble: «Vaig proposar que tothom pogués entrar i [la Comissió de Barraques] em vau dir que no, que això era vostre».

D'altra banda, la regidora republicana, Carme Dilmé, responsable de la regidoria de Festes en l'anterior legislatura, va criticar els seus socis de govern per les seves justificacions amb el canvi d'ubicació de la festa i la dissolució de la comissió: «Se'ns ha dit que el canvi d'ubicació responia a un tema de seguretat. Al llarg de quatre anys vaig anar in situ al lloc amb Policia Local i Mossos. A mi mai em van suggerir un canvi de lloc. Si veiem els informes que confirmin la necessitat urgent de fer aquest canvi, aquí ens hi trobareu. A mi que ningú em tracti d'imprudent perquè no ho soc». Tanmateix va desmentir les acusacions de «descontrol» afirmant que «qui vulgui pot demanar els informes d'intervenció».



Sentència judicial

La sessió ordinària va començar amb la presa de possessió del nou regidor d'Esquerra Republicana (ERC), Jordi Josep, que va prendre possessió de la regidoria d'Esports després de la dimissió de Manel Barroso, que va deixar el càrrec per motius personals.

D'altra banda, l'Ajuntament ha estat condemnat a pagar 30.000 euros corresponents als interessos per la demora de les certificacions d'obra per la construcció de l'auditori. Segons l'equip de govern, la sentència «es va lluitar fins al darrer moment però ara és ferma». Per fer-hi front, el ple va aprovar ahir una modificació de crèdit per treure 25.000 euros del fons de contingència i pagar la sanció. En un altre dels punts de l'ordre del dia, l'equip de govern -format per JxCat, ERC i Independents de la Selva (IpS)- va donar compte de l'informe de morositat del darrer trimestre de 2019. En aquest sentit, l'alcaldessa, Susagna Riera (JxCat), va apuntar que «estem dins els terminis de pagament segons les fórmules que estableix la llei per lluitar contra la morositat».