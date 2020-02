L'acusat d'intentar matar un home atropellant-lo a Vidreres accepta quatre anys de presó

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat d'intentar matar un home atropellant-lo a la urbanització Aiguaviva Park de Vidreres (Selva) la matinada del 5 de febrer del 2017. La fiscalia demanava inicialment 8 anys de presó per un homicidi en grau de temptativa amb una agreujant d'abús de superioritat i una atenuant d'embriaguesa. A la sala de vistes, el processat ha reconegut els fets. Els forenses han conclòs que l'acusat tenia les capacitats afectades pel consum d'alcohol, marihuana, amfetamina i cocaïna. Per això, finalment l'acusació pública ha apreciat una atenuant molt qualificada per drogoaddicció i ha sol·licitat 4 anys de presó. La defensa, encapçalada per l'advocat Narcís Badosa, s'ha adherit a la petició.