Lloret instal·larà 32 càmeres de vigilància en diversos punts de la ciutat

Lloret de Mar comptarà amb 32 noves càmeres de vigilància al territori. La mesura respon a la proposta que va guanyar els pressupostos participats de l'any 2018 –amb una dotació de 500.000 euros– que consistia a dotar d'un sistema de vigilància les diferents urbanitzacions del municipi i connectar-les amb el sistema de la Policia Local. Per portar a terme el projecte, l'Ajuntament ha licitat l'adquisició, implantació i manteniment de les càmeres per 342.430 euros (IVA inclòs).

L'anunci de licitació estableix que la instal·lació dels ginys s'haurà d'efectuar en dos mesos i també s'indica un període de manteniment de dos anys. Segons consta en l'informe de necessitats, l'objectiu «és dotar d'un sistema àgil i eficaç les urbanitzacions considerant punts d'interès, com entrades, sortides i llocs estratègics que es considerin oportuns». El document especifica que les càmeres permetran fer lectures de matrícules i detectar possibles coincidències amb llistes carregades al sistema pels diferents cossos de seguretat. El cap de la policia, Joaquim Nadal, apunta que actualment hi ha quatre càmeres, i amb la incorporació d'aquestes 32 s'està anant cap a la idea de smart city.

Sistema centralitzat

La tècnica de participació ciutadana, Fina Vieta, explica que hi haurà dos tipus de càmeres: «S'instal·laran càmeres d'ambient, que capten el moviment, i càmeres de lectura de matrícules». Segons Vieta, per portar a terme el projecte, a banda de licitar les càmeres també s'ha licitat un servidor per al Centre de Processament de Dades (CPD) –ubicat i controlat per la Policia Municipal– i la fibra òptica perquè tot funcioni. El CPD s'ha licitat per 111.586 euros (IVA inclòs). Des de l'Ajuntament, apunten que els agents municipals no han hagut de rebre formació específica per gestionar aquest sistema. Preguntada per la demora en el compliment de la proposta que va guanyar els pressupostos participats, Vieta explica que «s'han hagut de fer diverses reunions i comptar amb el vistiplau d'Interior per a la ubicació dels diferents punts de vigilància per tal que siguin compatibles amb la privacitat dels veïns».