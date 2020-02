Pacten 4 anys de presó per atropellar un home a Vidreres

La secció quarta de l'Audiència de Girona va condemnar ahir a 4 anys de presó un home que va admetre haver atropellat intencionadament un altre amb la voluntat de matar-lo, i amb qui s'havia discutit prèviament en un bar a la urbanització Aiguaviva Park de Vidreres. La Fiscalia i la defensa van arribar a un acord que ha rebaixat a la meitat la pena de 8 anys que l'acusació demanava inicialment per un homicidi en grau de temptativa. Durant el judici, l'acusació va demanar l'aplicació d'un atenuant molt qualificat de drogoaddicció perquè va considerar que les capacitats de l'acusat estaven «moderadament» afectades en el moment dels fets pel consum d'alcohol i drogues. En canvi, en el seu escrit d'acusació, la Fiscalia havia indicat que el nivell d'afectació era «lleuger». Inicialment també demanava un agreujant d'abús de superioritat.

En aquest sentit, durant la vista l'acusat va reconèixer l'autoria dels fets i va fer saber al tribunal que ja ha abonat els més de 73.000 euros d'indemnització que li demanava l'acusació pels danys i seqüeles que ha patit la víctima arran de l'atropellament.

Els fets van tenir lloc el 5 de febrer de 2017 a la urbanització Aiguaviva Park, a Vidreres. Víctima i acusat eren en un bar quan aquest va increpar la víctima, fet que va propiciar que el fessin fora de l'establiment. L'acusat, en comptes de marxar, va aprofitar per esperar la sortida de la víctima des d'un cotxe 4x4 que li havien prestat. Una estona després, la víctima va sortir a fumar i l'acusat va tornar a increpar-lo. Llavors, la víctima va apropar-se per parlar amb ell, moment en què el processat va girar bruscament el cotxe per atropellar-lo, i un cop a terra va arrossegar-lo més de cinc metres per l'asfalt. Aleshores va tornar a intentar passar-li per sobre una segona vegada però un home que va presenciar l'agressió va intercedir, davant del qual l'acusat va proferir-li que «li hauria d'haver trepitjat el cap».

La Fiscalia relata que més enllà d'anar begut, l'acusat també havia consumit cànnabis, amfetamines i cocaïna. La víctima va necessitar 180 dies per recuperar-se, i l'atropellament li ha provocat diverses seqüeles, com ara l'amputació parcial d'una orella i diverses cicatrius al cos. El processat ha estat en presó provisional des del set de febrer, dos dies després de tenir lloc els fets.

La sentència, que és ferma, més enllà de la pena de presó, també inclou una mesura d'allunyament i comunicació de 9 anys i 2 anys de llibertat vigilada.