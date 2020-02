Demanden l'empresa de residus Nora per incomplir el conveni laboral

Un grup de treballadors de l'empresa de Serveis Mediambientals de la Selva Nora, a Blanes, ha demandat la companyia per incomplir el conveni laboral. Els operaris demandants apunten que són treballadors fixos discontinus a l'empresa i que fa quatre mesos que són a l'atur perquè s'ha contractat treballadors temporals sense tenir en compte la seva categoria laboral. Com el seu nom indica, el personal fix discontinu té un contracte fix que serveix per realitzar treball de forma discontínua –aquests contractes indefinits permeten cobrir aquelles necessitats de feines que es repeteixen de manera cíclica– i tenen preferència per sobre de qualsevol treballador temporal sempre que acreditin tenir disponibilitat i estiguin capacitats per desenvolupar les funcions que requereixi el lloc de treball en concret.

Els demandants expliquen que es van incorporar a l'empresa fa entre cinc i sis anys, primer de manera temporal i posteriorment els van contractar com a treballadors fixos discontinus, de manera que han anat realitzant treballs temporals i baixes de diferent mena, però han treballat únicament a Nora i des que són fixos discontinus sempre havien encadenat contractes: «Aquesta empresa és el nostre únic ingrés i fa quatre mesos que estem sense feina, se'ns acaba l'atur». Segons detallen, a partir del canvi de direcció de l'empresa –que anteriorment tenia una participació privada de Ferrovial i que actualment és 100% pública (un 80% és propietat del Consell Comarcal i un 20% de l'Ajuntament de Blanes)– i l'entrada de nous càrrecs directius als volts del mes de novembre, van veure com es donava entrada a nous treballadors temporals sense cridar els treballadors fixos discontinus, que tenen preferència. En aquest cas, el conveni de Nora estableix que «fora de temporada no es podrà realitzar cap contracte sota la modalitat de temporal, ni substitució, ni interinatge mentre quedi algun fix discontinu en disposició de treballar i que pugui realitzar la tasca».



La crida i l'espera

La crida és el procediment pel qual s'informa al personal fix discontinu que es reprèn la seva relació laboral amb la seva entitat després del període de suspensió. Ahir, Nora va realitzar una crida i un dels demandants explica que no s'ha comptat amb ell: «Em queda un mes d'atur i de moment no m'han tornat a cridar» i afegeix que «tampoc puc agafar una altra feina perquè si renuncies perds el teu dret a treball». A banda de demandar a l'empresa, els treballadors han presentat una denúncia a inspecció de treball explicant la situació que han viscut els darrers mesos perquè s'investiguin els fets. Preguntats per la motivació que creuen que hi ha al darrere d'aquesta situació, apunten que «no ho sabem» i afegeixen que la seva sospita és que «potser l'empresa no ens vol fer fixos».