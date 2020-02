Suspenen el desnonament d'una dona de 77 anys de Breda

El jutjat de Santa Coloma de Farners ha suspès el desnonament previst per aquest dijous al matí d'una dona de 77 anys de Breda (Selva). Es tracta del pis superior d'una casa de l'Avinguda Mossèn Pere Ribot, on l'Emilia viu des de fa 54 anys. El marit de la dona va avalar amb l'immoble un préstec del seu fill que no va poder pagar, i ara el banc reclama a l'Emilia que abandoni l'habitatge. Des de bon matí, una cinquantena de veïns s'han acostat a casa de l'afectada per evitar el desnonament. De fet, una quinzena de persones han dormit amb ella i el seu fill. L'Ajuntament dona suport a la veïna per a qui reclamen un lloguer social. Ara, els veïns i la PAH Baix Montseny temen que el jutjat fixi una data oberta pel desnonament.