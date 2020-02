Mor un caçador d'uns 65 anys a Massanes després que un company el disparés per error

Un caçador d'uns 65 anys ha mort aquest diumenge a Massanes (Selva) després que un company el disparés per error. Segons ha pogut saber l'ACN, els gossos haurien marcat un senglar, i el caçador s'hauria mogut de la parada que tenia assignada, un fet que està completament prohibit si no s'avisa prèviament. Aleshores, el gosser hauria disparat al veure que hi havia moviment, pensant que es tractava d'un senglar i hauria mort l'home. Segons ha avançat Ràdio Girona, la víctima ha rebut un tret al cap i malgrat que l'han traslladat a l'hospital Trueta amb helicòpter els metges no li han pogut salvar la vida. Els Mossos no han detingut el responsable dels animals tot i que la policia l'investiga per un delicte d'homicidi imprudent.