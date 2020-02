Els amos de Can Juncadella demanden l'Ajuntament de Lloret

L'empresa propietària de Can Juncadella, Flinder Data S.L., ha presentat una demanda civil contra l'Ajuntament de Lloret de Mar per reclamar la privacitat del tram del camí de ronda que creua la finca. Així ho va comunicar el regidor de Serveis Jurídics, Jordi Sais, ahir, durant el ple que va aprovar definitivament la incorporació del camí en l'inventari general, donant compliment d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que indicava que aquest gest no es podia fer per decret d'alcaldia, tal com s'havia fet inicialment.

Des de l'oposició, els grups de Força Lloret, Esquerra i els comuns van criticar que el camí continua tallat. «Tenim el camí en l'inventari però no el podem gaudir perquè segueixen les amenaces i els cops de sirena cada cop que travesses la porta... Està molt bé tenir el camí inscrit, però cal obrir el pas», va apuntar el portaveu dels comuns, Miguel Gracia. En aquest sentit, la portaveu de Força Lloret, Lluïsa Baltrons, va afegir que «cal que puguem gaudir del camí de ronda». Mentre que el portaveu republicà, Jordi Orobitg, va reclamar «més contundència» a l'equip de govern: «Aquesta gent [els propietaris de la finca] fa temps que ens xulegen i penso que ens hauríem de plantar». Sobre això, Sais va respondre que «el traçat definit no hi és. Nosaltres no podem definir el traçat perquè està confós i no disposem dels recursos per fer-ho» i va afegir que «qualsevol persona que se senti intimidada en passar-hi ho ha de denunciar».



Nova canonada d'aigua

Entre els altres punts que es van aprovar en l'ordre del dia, el ple va donar llum verda al projecte per fer la canonada d'abastament d'aigua potable entre el dipòsit de les Tres Torres i la rotonda d'accés a Residencial Blanes en la xarxa de l'Ajuntament de Lloret al seu pas per Blanes. El pressupost del projecte –que es va començar a redactar l'any 2016– és de 315.034 euros. En aquest punt, els comuns van criticar que l'actual canonada és d'uralita, i van manifestar el seu desacord amb el fet que l'equip de govern preveu deixar la canonada «tirada» al lloc on és. Sobre això, el govern municipal va respondre que «si el fibrociment no es tracta, no contamina». En aquest sentit, van afegir que «vam demanar preus i ens han dit que són molt elevats i de moment quedarà com està i quedarà abandonada», i van posar de manifest que hi ha una segona canonada d'aquestes característiques que està abandonada. El ple també va aprovar per unanimitat demanar de manera «urgent» a l'empresa concessionària del servei d'aigua, Aquàlia, que actuï per abastir d'aigua potable les urbanitzacions Lloret Residencial i Mont Lloret, ja que hi ha molts veïns que s'han queixat de la manca de subministrament en alguns habitatges.



Emergència climàtica

El ple va aprovar una moció d'ERC per declarar l'emergència climàtica que pretén eliminar els gasos d'efecte hivernacle abans del 2040 i que s'aposti per una energia 100% renovable. El punt va tirar endavant amb una esmena de Ciutadans, que va demanar que s'introdueixin màquines de retorn d'ampolles si hi ha un informe que avali la seva idoneïtat, i una altra dels comuns per aconseguir que s'eliminin els plàstics al municipi.