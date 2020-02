El jutjat veu indicis d'homicidi i lesions en l'accident mortal de l'inflable de Caldes

Els propietaris del restaurant Mas Oller de Caldes de Malavella estan a un pas d'anar a judici per l'accident mortal del castell inflable del 7 de maig del 2017. El jutjat d'instrucció 2 de Santa Coloma de Farners ha tancat la investigació i ha dictat la interlocutòria d'incoació de procediment abreujat. El jutjat conclou que hi ha indicis per jutjar-los per un delicte d'homicidi per imprudència greu i sis delictes de lesions imprudents. També fixa l'asseguradora com a responsable civil directe. La interlocutòria apunta que l'inflable va sortir disparat per una ratxa de vent perquè no estava suficientment ancorat i vigilat. En el sinistre, una nena de sis anys va morir i sis menors més van resultar ferits.

La interlocutòria d'incoació del procediment abreujat posa punt final a la instrucció i és el pas previ per anar a judici. La resolució desgrana els indicis que apunten que l'accident es va produir com a conseqüència d'una negligència i exposa que van ser els investigats, com a màxims responsables de l'establiment que «regentaven», els qui van decidir instal·lar un «tobogan inflable» el dia 7 de maig del 2017. La instrucció apunta, però, que el muntatge el va fer personal que no tenia formació i incomplint la normativa, que estableix que, com a mínim, el castell havia d'estar subjectat a terra per sis punts de fixació. «Es va instal·lar sense els ancoratges suficients, únicament amb dos a la part posterior i cap a la part davantera», recull l'escrit, que afegeix que l'atracció comptava amb deu possibles punts de subjecció.



Manca de supervisió

La interlocutòria també exposa que, segons les diligències practicades, no hi havia personal supervisant l'inflable mentre els menors l'utilitzaven, l'atracció no comptava amb l'homologació segons la normativa europea que fixa els requisits de seguretat i tampoc havia passat cap revisió anual. Durant la fase d'instrucció, els amos del restaurant van explicar que havien comprat l'inflable a un firaire de Girona que, al seu torn, va dir que l'havia adquirit en una empresa de Mollerussa. El jutjat remarca que l'atracció «tampoc procedia de la fabricació oficial de l'empresa». A més, el jutjat instructor assenyala que, segons es desprèn de la documentació de l'Ajuntament de Caldes incorporada a la causa, el restaurant no comptava amb la llicència administrativa necessària per fer una activitat recreativa a l'exterior.

La resolució sosté que totes aquestes mancances van contribuir a la tragèdia de la tarda del 7 de maig, quan l'inflable va sortir disparat quan hi havia els set menors a dalt. «En un moment donat, hi va haver una ratxa de vent que va fer que es trenquessin els dos únics ancoratges que subjectaven l'atracció a terra i que l'inflable es desprengués de la seva base i s'elevés d'un costat, i posteriorment de l'altre, fins que es va elevar totalment a uns sis o vuit metres d'altura i va anar a parar al teulat», exposa la interlocutòria. «Tot això va ser per la falta d'ancoratges suficients i la manca de les garanties de seguretat pertinents, així com perquè no existia personal que supervisés l'atracció durant el funcionament», apunta el jutjat 2 de Santa Coloma de Farners. La interlocutòria recull l'atestat dels Mossos d'Esquadra i l'informe pericial que va elaborar la secció d'informàtica forense de la Unitat Central de Criminalística de la Policia Nacional, que apuntava que el dia dels fets es van registrar ratxes de vent de 30 km/h, per la qual cosa cada punt de fixació havia d'aguantar una tensió d'uns 122 quilos. «Suficient perquè es produís el trencament dels ancoratges», afegeix la interlocutòria, que parafrasejant l'informe ho atribueix tant a la subjecció insuficient com a la «mala qualitat» de l'inflable.

«L'informe determina que l'inflable no complia amb la normativa vigent ni amb l'homologació ni en la instal·lació», indica el jutjat. En l'accident, va morir una nena de sis anys i sis menors van resultar ferits de diversa gravetat. La resolució del jutjat també descriu quin tractament mèdic han precisat, els dies que han necessitat per curar-se i les seqüeles físiques i psicològiques que arrosseguen.

El jutjat conclou que els fets poden ser constitutius d'un delicte d'homicidi per imprudència greu i sis delictes de lesions per imprudència greu dels quals serien «indiciàriament autors» els propietaris del restaurant. També estipula la companyia asseguradora com a responsable civil directe. Un cop dictada la interlocutòria, el jutjat ho traslladarà a la Fiscalia, a les acusacions particulars personades i a les defenses perquè presentin els seus escrits pertinents.