Vidreres cuina més de 2.800 litres de ranxo

Vidreres va celebrar ahir el seu tradicional Ranxo, un àpat col·lectiu que es comença a cuinar a les sis del matí del dia de Carnaval. Els cuiners van utilitzar 28 peroles de 100 litres cadascuna per elaborar la recepta tradicional, que inclou arròs, patates, mongetes del ganxet, porc i un sofregit fet amb ceba i tomata, entre altres ingredients, que es couen a foc lent. Com en les anteriors edicions, ahir es van servir unes 3.000 racions, amb la novetat que els comensals que ho van voler van poder menjar-se'l asseguts en unes cadires i unes taules que per primera vegada es van instal·lar a la mateixa plaça Lluís Companys. El Ranxo és l'acte més important del Carnestoltes a aquesta població i fa més de 200 anys que se celebra.