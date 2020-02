Busquen a Riudarenes una noia de quinze anys desapareguda

Els Mossos d'Esquadra busquen una noia de 15 anys que dimarts a la tarda no va tornar a casa a Riudarenes en sortir de l'institut. La família de la menor va presentar una denúncia al cos autonòmic aquell mateix dia al vespre, concretament a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners. La policia apunta com a hipòtesi principal que es podria tractar d'una desaparició voluntària. Fonts consultades apunten que la menor viu a Can Fornaca, a Riudarenes.

Les fonts policials expliquen que la noia va anar a l'institut, situat a Sils, però en sortir de classe no va tornar a casa. Segons apunta la família a la denúncia, la noia hauria pujat en un vehicle en la proximitat d'una parada de bus. La investigació està oberta i es busca la menor arreu de Catalunya. La família ha difós informació sobre la desaparició a través de xarxes socials a través del següent missatge: «Es diu Desi. Té 15 anys i va desaparèixer a Riudarenes, Va vestida de negre amb dues motxilles, una rosa i una negra. La van veure per última vegada a la parada d'autobús de Riudarenes».