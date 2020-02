Desnonen una dona de 77 anys de Breda una setmana després del primer intent

Els Mossos d'Esquadra han executat aquest dijous al matí l'ordre judicial de desnonament d'una dona de 77 anys que viu al municipi de Breda (Selva). El divendres de la setmana passada ja van intentar-ho per primera vegada, però gràcies al suport dels veïns i membres de la PAH van aconseguir suspendre'l temporalment. De tota manera, el jutjat fa fixar una data oberta per executar l'ordre i per això aquest matí ha reiterat la petició de treure l'Emilia de casa amb l'ajuda dels agents de l'ARRO dels Mossos d'Esquadra. Segons membres de la PAH, la dona es troba a hores d'ara a casa d'una veïna i l'Ajuntament li ha ofert una habitació en una fonda mentre busquen un pis de lloguer.