Detenen un fugitiu reclamat per homicidi després d'una persecució per Blanes

La Guàrdia Civil ha detingut un fugitiu reclamat per homicidi després d'una persecució per Blanes.

L'home, un ciutadà francès d'origen turc, havia canviat el seu aspecte per passar desapercebut.

Les autoritats franceses el buscaven per la mort d'un amb arma de foc l'agost de 2019 a Beziers (França).

Estava buscat per un homicidi que va produir-se arran d'una discussió per una plaça de pàrquing. El detingut va fugir però també va resultar ferit al pit per impacte de bala. Mentre que l'altre implicat en la trifulca, va morir al moment.

El fugitiu ja comptava amb antecedents i havia estat condemnat anteriorment a França per tràfic de drogues.

La Guàrdia Civil va començar a investigar aquest cas després de tenir coneixement el 21 de gener que un ciutadà turc buscat internacionalment per un homicidi amb arma de foc podria estar amagat en alguna localitat de la província de Girona. Ja que tenia vincles a la zona.

Per part de la Guàrdia Civil de Girona, es va iniciar l'anomenada operació Kaçak. Després d'una intensa recerca, els guàrdies civils de la Unitat

de Policia Judicial de la Comandància de Girona, encarregats de les indagacions, van aconseguir informació rellevant sobre l'objectiu.

Van saber que hi havia una persona de les característiques físiques del fugit que freqüentava un establiment d'hostaleria de Blanes. Tot i que s'hi assemblava, els agents van observar que havia sofert diversos canvis: s'havia deixat créixer barba i utilitzava ulleres.

Davant d'aquesta informació, l'11 de febrer i per l'extrema perillositat del fugitiu, la Guàrdia Civil va muntar un important dispositiu policial a les proximitats de l'establiment d'hostaleria on havia estat vist. Pels volts de dos quarts d'una del migdia, els investigadors van observar que aquest home s'asseia en una taula exterior del local. El fugtiu a més, es mostrava molt nerviós i estava pendent dels moviments que hi havia a la zona.



Fuig a peu i s'oculta

Els guàrdies civils, que vestien de paisà van decidir apropar-se per identificar-lo. En aquell moment, el delinqüent es va aixecar de cop i va fugir a peu per diferents carrers de la ciutat. Els agents van iniciar una persecució que els va portar per una zona de canyissars i esbarzers.

Donada l'extrema perillositat de l'escapolit, els policies van decidir reforçar l'operatiu amb agents uniformats de la Guàrdia Civil de Blanes i de la Policia Local de la localitat. Van muntar com un cercle per evitar que l'home s'escapolís de la zona on s'havia amagat, de molt difícil accés.

Els agents van haver de prendre fortes mesures de seguretat perquè no sabien si el fugitiu portava algun tipus d'arma de foc o blanca.

Després de més d'una hora de batuda, un dels agents de la Guàrdia Civil va descobrir el parador del fugitiu i se li va llançar a sobre. Aquest va oferir molta resistència i finalment, va poder ser reduït.

L'home va ser detingut i com que no portava documentació, el cos policial va demanar a les autoritats Franceses la remissió de les empremtes dactilars per a la posterior confrontació amb les realitzades per la Guàrdia Civil. Finalment, van poder constatar que es tractava de la persona buscada internacionalment per l'homicidi comès l'1 d'agost a Beziers.

Un cop detingut, va passar a disposició del Jutjat Central d'Instrucció número 2 de l'Audiència Nacional que porta el cas.