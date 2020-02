No a la MAT Selva denunciarà Red Eléctrica per unes estaques abandonades

La plataforma No a la MAT Selva denunciarà Red Eléctrica per les estaques que van aparèixer l'estiu passat al llarg del traçat del ramal dels 400 kV a Riudarenes (Selva). L'entitat no es creu les explicacions de la companyia, que va assegurar que les marques formaven part d'un estudi topogràfic que havia fet una empresa subcontractada, i que això no tenia relació amb què el projecte tirés endavant. Per això, No a la MAT ha decidit interposar una demanda civil per obres il·legals i també presentarà una denúncia davant el Departament d'Agricultura perquè no es van retirar deixalles del medi, "com plàstics i altres materials". La plataforma subratlla que les denúncies tiren endavant amb el suport dels propietaris i els ajuntaments afectats.

Les estaques que van posar en alerta els opositors a la MAT van aparèixer l'agost passat. En total, l'entitat va identificar més de cent marques, que resseguien els punts on havien d'anar 25 de les torres del ramal dels 400 kV a Riudarenes. En total, segons el darrer projecte, la línia aèria pel mig de les Guilleries tindrà una estesa de 17 quilòmetres.

Red Eléctrica va explicar aleshores que les estaques les havia posades una empresa topogràfica, que té un contracte marc i que periòdicament fa estudis d'aquells projectes que la companyia té encara pendents. I com que el ramal figura a la planificació elèctrica, els tècnics es van desplaçar a lloc per estudiar l'orografia del terreny.

La companyia va explicar, però, que això no tenia res a veure amb què el projecte acabi tirant o no endavant. Però la plataforma No a la MAT no se la creu. En un comunicat, l'entitat subratlla que les estaques es van clavar "sense cap mena d'informació ni autorització a terrenys de particulars".

Sense permís

"Al voltant dels punts on estan projectades les torres es van efectuar podes, desbrossant sense permís, i es van marcar amb estaques les bases de les torres; en algun cas, fins i tot es van col·locar enmig de camps sembrats", diu la plataforma. A més, No a la MAT Selva critica que "també es van deixar en tots aquests punts plàstics i altres materials de les feines, totalment aliens al medi natural".

Des de la plataforma van aixecar una acta notarial i ara han decidit denunciar la companyia. Ho fan, asseguren, després de veure que "passat un temps prudencial" Red Eléctrica "no ha donat explicacions satisfactòries de les actuacions sense permís" ni tampoc "s'ha disculpat, assumit responsabilitats ni retirat les deixalles".

Per una banda, No a la MAT Selva presentarà una demanda civil per obres il·legals. I per l'altra, denunciarà davant d'Agricultura que s'hagin deixat deixalles al medi natural. L'entitat creu que les estaques tenen un objectiu concret: "Preparar el terreny, avançar algunes obres preparatòries i disposar d'un estudi topogràfic vigent en cas que hi hagués una autorització d'inici d'obres" del ramal.

"Un modus operandi clàssic de Red Eléctrica", subratlla No a la MAT Selva. Les denúncies s'interposaran amb el suport dels propietaris afectats i dels ajuntaments de Santa Coloma de Farners i Riudarenes, afectats pel traçat d'aquesta pota dels 400 kV.

"Mentides" amb el Gloria

No a la MAT Selva, que ahir va fer una assemblea, també denuncia les "mentides" de Red Eléctrica al voltant de les afectacions que va patir la línia de 400 kV arran del Gloria. Critiquen que la companyia hagi "ocultat informació" sobre les torres que el temporal va fer caure a la zona de Sant Hilari Sacalm (Selva), "que han resultat ser cinc i no una", i que tampoc hagi estat prou transparent amb "el temps de recuperació del servei i la dependència francesa d'on ara es porta l'electricitat".

Per a la plataforma, l'avaria ha posat de relleu "la feblesa i poca viabilitat" de la línia dels 400 kV. "S'ha evidenciat una de les més grans mentides i arguments a favor de la construcció de la MAT: la suposada fortalesa del sistema", critica No a la MAT Selva.

Durant l'assemblea, els portaveus de la plataforma també van explicar les gestions que s'estan fet per fer efectiva la proposició no de llei aprovada al Congrés el 2018, "que obliga a aturar i derogar el projecte del ramal i a estudiar-ne alternatives conjuntament amb el territori". Per últim, l'entitat també va acordar ajudar econòmicament els activistes condemnats per la protesta de Fellines (un dels quals es va enterrar dins un vehicle).