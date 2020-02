Territori crearà una línia de bus de reforç entre Blanes i Barcelona mentre no s'arreglin les connexions

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat que crearà una línia de bus de reforç que unirà Blanes (Selva) i Barcelona mentre no es recuperi el pont amb Malgrat i la connexió ferroviària. Els dos ponts van caure ara fa més d'un mes arran del temporal Gloria al seu pas pel municipi selvatà. El conseller ha recordat que Renfe ja ofereix un bus llançadora entre les estacions de Blanes i Malgrat de Mar (Maresme) però ara habilitaran aquesta línia de reforç amb la capital catalana. Amb aquest anunci Calvet creu que no és necessari oferir la gratuïtat de la C-32 entre Blanes i Malgrat, una petició que havien fet els alcaldes de la zona les últimes setmanes.

El municipi de Blanes (Selva) comptarà amb una nova connexió amb Barcelona mentre no es recuperi la connexió ferroviària, ni el pont que uneix el municipi amb Malgrat de Mar (Maresme). Segons ha anunciat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, aquest divendres a Blanes, el Departament està estudiant el cost de la línia de reforç i també quin serà el seu operador per poder-la posar en funcionament de forma "imminent".

Segons el conseller, aquest nou servei ha de servir per "resoldre els problemes de mobilitat" que pateix la zona arran del temporal Gloria, malgrat que encara no hi hagi "les connexions físiques". Conjuntament amb aquesta nova línia, Calvet ha recordat que Renfe també ha habilitat una llançadora entre l'estació de Blanes i la de Malgrat de Mar mentre duri la interrupció de la línia ferroviària.

Calvet també ha recordat que ja han demanat a Adif que desdobli la via del pont i d'aquesta manera es pugui augmentar la circulació de trens. Les obres de reparació d'aquesta infraestructura s'allargaran deu mesos. En aquest mateix termini, Territori també preveu reparar el pont de vehicles entre la comarca de la Selva i la del Maresme.

El conseller ha afirmat que ja hi ha "màquines treballant-hi" després que aquesta setmana el consell executiu del Govern aprovés el projecte. Calvet ha destacat que l'empresa que ha guanyat el concurs "s'ha compromès en fer l'obra amb un 30% menys del temps previst".

Per altra banda, Calvet ha recordat que s'augmentarà l'amplada del nou pont fins arribar als 13 metres i comptarà amb una allargada de 220 metres. Hi haurà un carril per cada sentit i una vorera per a vianants i bicicletes de 3 metres d'amplada. Les obres del nou pont costaran 4,6 milions d'euros. Una vegada finalitzin els treballs, es farà entrega de la infraestructura a la Diputació de Girona, que era l'administració titular de l'antic pont.

Aquesta connexió sobre el riu Tordera uneix les carreteres BV-6001 i GIP-6831. Es calcula que, de mitjana, hi circulaven uns 8.000 vehicles al dia.

Calvet tanca la porta a la gratuïtat de la C-32

Davant d'aquest anunci de reforç del transport públic, el conseller ha negat que s'ofereixi la gratuïtat de l'autopista C-32 entre Blanes i Lloret de Mar, tal com havien demanat els alcaldes de la zona. De fet, el batlle de Blanes, Àngel Canosa, havia reiterat aquesta petició per resoldre els problemes de mobilitat entre les dues comarques després que el temporal s'emportés els dos ponts.

Damià Calvet ha apuntat que un dels motius per aprovar l'aixecament de barreres seria la "incomunicació temporal" de la zona, una circumstància que no es produeix. "Tot i que la mobilitat està molt afectada, no està incomunicada", ha afegit el titular de Territori. A més, Damià Calvet també ha apuntat que oferir la gratuïtat suposaria un "eventual augment de cotxes" per aquesta via que "aprofitaria" l'aixecament de barreres per circular-hi.