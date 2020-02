Els treballadors de Correus de Vidreres i Maçanet denuncien precarietat en el servei

Els treballadors de Correus de Maçanet de la Selva i Vidreres denuncien precarietat en el servei de missatgeria. A través de la secció sindical territorial de Girona, apunten que s'estan produint incompliments, per exemple, en l'entrega de notificacions oficials –que tenen un termini de recepció de tres dies– o en la paqueteria. Fonts de les oficines afectades han manifestat que la causa d'aquesta situació és «la manca de personal»: «Fa quinze dies que un barri no s'ha cobert perquè no donem l'abast, a més a més, la setmana que ve perdem una persona més perquè se li acaba el contracte i ens han comunicat que per manca de pressupost no es podrà contractar ningú més. No sé com ho farem», apunten. Els treballadors afegeixen que en aquests dos municipis hi ha moltes urbanitzacions però la majoria dels treballadors reparteixen a peu i manca personal que pugui repartir amb vehicles, ja que «només hi ha una persona que pot utilitzar la moto per repartir i això ens fa acumular encara més endarreriments».

«Tenim més de 1.000 notificacions acumulades pendents de classificar i, a tot això, cal afegir que cada vegada rebem més paqueteria de llocs com Amazon», expliquen des de l'oficina.



Servei de qualitat

Des de la secció sindical gironina de la CGT de Correus insisteixen que per oferir un servei postal de qualitat caldrà «cobrir les places vacants i que es faci la contractació necessària per tal de donar sortida a l'acumulació existent d'aquests centres de treball». El sindicat alerta que cal restituir el servei: «Les conseqüències les pateixen treballadores i usuaris perquè nosaltres acabem sotmeses a un nivell d'estrès sostingut en el temps que mina la nostra salut i les nostres condicions de vida; i els usuaris perquè sofreixen el deteriorament d'un servei al qual tenen dret».

Finalment, Diari de Girona ha contactat amb el servei de premsa indicat a la web de Correus però no ha obtingut resposta.