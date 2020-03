Dos morts en caure amb el seu vehicle per un desnivell de 30 metres a Lloret de Mar

Dues persones han mort aquesta passada matinada en sortir-se de la via amb el seu vehicle i precipitar-se per un desnivell de 30 metres a Lloret de Mar. Segons el Servei Català de Trànsit, el sinistre ha tingut lloca al punt quilomètric 14 de la GI-682 a Lloret, ensentit Sant Feliu de Guíxols

Per causes que encara s'estan investigant, un turisme ha sortit de la via i ha caigut per un desnivell de 30 metres. Posteriorment s'ha incendiat i el vehicle ha quedat totalment calcinat. A l'interior del turisme s'hi han trobat dues persones mortes.

Arran de la incidència, s'han activat set patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).