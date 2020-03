ERC Riudellots demana una auditoria de les obres de millora del nucli antic

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de Riudellots de la Selva demana una auditoria per les obres de millora del nucli antic del municipi, que es van licitar per 1,1 milions d'euros. El portaveu republicà, Lluís Barnés, apunta que els veïns han manifestat «nombroses irregularitats»: «Ens han fet un llistat de coses que volem mirar. Per exemple, pendents fetes al revés i treballs mal fets, entre d'altres. Com que no som experts en construcció pensem que la millor manera d'esclarir els fets és demanar una auditoria externa per determinar si les actuacions compleixen les exigències del projecte», apunta Barnés.

El republicà afegeix que «només amb l'auditoria podrem veure si s'ha comès alguna negligència per part d'algú amb el transcurs de les obres. Veiem que hi ha coses que no quadren però volem esbrinar què passa». Per tot això, des d'Esquerra han demanat a l'equip de govern –amb majoria absoluta de Junts per Riudellots (JxCat)– que se celebri un ple extraordinari monogràfic sobre aquestes obres on «s'informi sobre l'estat dels treballs».



La resposta del govern

El segon tinent d'alcalde i regidor de Participació, Transparència, Bon Govern i Comunicació, Xevi López, ha manifestat que «no entén gaire» la convocatòria d'aquest ple per part de l'oposició. «Nosaltres entenem que això s'hauria d'haver fet abans, i no ara que ja estan finalitzades». Pel que fa a les queixes per part dels veïns, López afegeix que «sempre que hi ha obres, i més d'aquesta magnitud de reurbanització, hi ha queixes. Però hi ha hagut diverses reunions amb els veïns i s'ha anat resolent tot». Finalment, pel que fa a l'auditoria externa que demana ERC, des de l'equip de govern apunten que «tampoc té gaire sentit ara que ja està acabada l'obra. Crec que aquesta proposta arriba una mica tard i malament».