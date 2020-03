L'Ajuntament de Lloret de Mar incompleix la seva pròpia ordenança d'animals

Un grup de veïns ha denunciat que s'hauria incomplert –novament– l'ordenança de tinença d'animals, aprovada el maig del 2018, de Lloret de Mar. Aquesta normativa municipal prohibeix el seu ús en espectacles públics, però durant l'acte de l'enterrament de la sardina –celebrat diumenge–, el carro que transportava el taüt estava tirat per un cavall. En concret, l'article 12 de l'ordenança de tinença d'animals especifica que «es prohibeix l'ús d'animals en baralles i en espectacles o d'altres activitats si els poden ocasionar sofriment o poden ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen».

Els denunciants afirmen que han posat aquests fets en coneixement de l'entitat Lex Anima perquè faci les diligències pertinents. Fonts denunciants asseguren que «l'Ajuntament de Lloret es continua passant la seva ordenança pel forro», ja que indiquen que aquesta normativa es va aprovar «per evitar que els animals pateixin situacions d'estrès innecessàries com les que genera el soroll, la música o l'aglomeració de gent en aquest tipus d'activitats».



Justificació de l'Ajuntament

El regidor de Seguretat, Mobilitat i Via Pública, Cristian Fernández (PSC), va assegurar tenir un «desconeixement absolut» d'aquests fets: «Jo no hi vaig ser i no puc saber què va passar». Fernández va insistir que l'Ajuntament «és animalista» i va explicar que els encarregats d'organitzar l'activitat són la Penya Xino-Xano. Posteriorment va reconèixer que l'Ajuntament va ser l'òrgan encarregat de la contractació i va justificar l'ús del cavall emparant-se en l'article 47 de la mateixa ordenança, que permet l'ús d'animals sempre que compti amb l'autorització pertinent: «Els certàmens, les activitats esportives i d'altres concentracions amb participació d'animals vius, siguin itinerants o no, necessitaran autorització municipal». I va afegir que l'animal va passar els pertinents controls sanitaris: «Per tant, l'Ajuntament considera que s'està respectant l'ordenança municipal», va concloure el regidor.

Per la seva banda, des de Xino-Xano van desmentir les afirmacions de Fernández i van subratllar que «nosaltres només som els encarregats de fer el menjar. Donem el menjar el dia de Carnestoltes i el de l'enterrament de la sardina». Des del grup van explicar que «és cert que sempre hi ha hagut un cavall i mai l'hem vist malament, però no en sabem res de la contractació, això ho porten l'Ajuntament i el departament de Festes».



Els antecedents

Aquest no és el primer cas en què s'usen animals incomplint l'ordenança. A l'abril de l'any passat, durant la celebració de l'escenificació de l'entrada de Jesús a Jerusalem –durant la Setmana Santa– el figurant que interpretava el Messies va fer l'entrada a dalt d'un burro. Aleshores, el regidor de Via Pública, Antonio Lorente (PSC) va assegurar que l'Ajuntament havia rebut una petició per usar l'animal, i que aquesta s'havia respost emetent un informe desfavorable. En aquella ocasió, l'Ajuntament tampoc tenia clar si la petició l'havia efectuat l'entitat Xino-Xano o la parròquia de Sant Romà. Aleshores, novament, Xino-Xano va dir que la contractació de l'animal no havia estat funció seva, mentre que el rector de Sant Romà va afirmar en el seu moment que no tenia coneixement de res i que ningú li havia traslladat l'esmentat informe desfavorable de l'Ajuntament. Al final, tot plegat va quedar en paper mullat.