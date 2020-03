Fracassen les negociacions entre Jocavi i els treballadors de l'empresa

Les negociacions entre la històrica empresa tèxtil arbucienca Jocavi i la seva plantilla no han arribat a bon port. Després que al desembre la companyia anunciés un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per fer fora tota la plantilla argumentant insolvència, es va iniciar un període de negociació amb les parts que ha acabat sense cap acord.

La plantilla està formada per 34 persones, majoritàriament són dones d'edats compreses entre els 56 i els 60 anys i amb una trajectòria laboral dins l'empresa d'uns trenta o quaranta anys de mitjana. Reclamen a la família Canals -propietaris de l'empresa- que les indemnitzi per evitar anar al Fons de Garantia Salarial, que té un límit indemnitzable de 25.500 euros per persona (una xifra bastant menor de la que hauria d'assumir Jocavi si no pot justificar que no té prou fons per pagar). Els treballadors temen haver-se d'acollir a l'atur o jubilar-se amb el 60% de la prestació després d'una vida dedicada a l'empresa.

Per aquest motiu, tot i que gairebé el total de la plantilla disposa de permisos retributius que els eximeixen d'anar a treballar, continuen acudint als seus llocs de treball tot i que la producció està totalment aturada. «Fins que el jutge no ens obligui a marxar, nosaltres continuarem venint, encara que ens treguin la calefacció», explica la delegada sindical, Carme Ferrando. Un grup de treballadores va penjar una pancarta a l'entrada del poble on es llegia: «Una vida dedicada a Jocavi! No mereixem aquest final».

L'advocat que gestiona la defensa de les treballadores, Joaquim Bosch, detalla que un cop acabades les negociacions «nosaltres entenem que l'empresa no vol pagar». Segons Bosch, la companyia al·lega una situació de pèrdues econòmiques, un fet que la defensa posa en dubte, ja que opinen que podrien estar descapitalitzant l'empresa o deslocalitzant la producció: «El jutge que porta el cas ens ha demanat un informe, que hem enviat, responent als motius pels quals no estem d'acord amb la proposta de l'empresa. Ara, ha vist indicis i ha remès a Treball que faci un expedient per veure si la situació d'insolvència és certa o si l'empresa està descapitalitzant els seus béns en altres filials, per exemple», explica el lletrat. Un cop aquest informe estigui acabat, es traslladarà novament al jutjat per tal que el jutge determini si hi ha causa o no per fer efectiu l'ERO. En cas que la resolució sigui desfavorable, la defensa no descarta portar el cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per la seva banda, l'advocat de la família Canals, Eduardo Ortega, apunta que «estem esperant la resolució judicial i no tenim res a comentar».

Els antecedents

L'any 2010 Jocavi va decidir deslocalitzar la seva producció a països com el Marroc o la Xina al·legant motius econòmics, la qual cosa va provocar el cessament de 24 treballadors, 11 van ser prejubilats i 13 indemnitzats.