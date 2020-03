L'oposició d'Arbúcies denuncia que el govern està llogant un local que no s'usa

L'oposició d'Arbúcies, formada per la CUP i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), critica que el govern municipal –amb majoria absoluta d'Entesa– està pagant el lloguer d'un local –que antigament havia ubicat el bar Tres camins– annex a la comissaria de policia des de l'u de novembre de 2019 a raó de 700 euros mensuals i que no s'està utilitzant. Els cupaires s'han mostrat preocupats pel fet d'haver-se'n assabentat «revisant decrets d'alcaldia»: «Ningú ens n'havia dit res i hem vist que l'Ajuntament ha pagat 3.500 euros per un local que no s'està fent servir des de fa mesos. A més a més, sabem que hi ha petits empresaris i comerciants del municipi que encara estan pendents de cobrar rebuts de l'any passat per part del consistori. No tenim diners per pagar-los a ells però sí que en tenim per pagar això que no es fa servir. Mare meva...», apunten.

El decret d'alcaldia

El decret d'alcaldia –signat el 28 de febrer, quatre mesos després de signar el contracte–, exposa que l'esmentat arrendament respon a «la necessitat de dotar d'un local adequat i destinar-lo com a comissaria de policia». El decret va ser signat pel tinent d'alcalde, Joan Salmeron. L'espai s'ubica al carrer Castell número 96, al costat de l'actual comissaria.

La CUP explica que fa anys la policia s'ubicava en un espai municipal que era gratuït i qüestiona la gestió que n'ha fet el govern d'Entesa: «Cal tenir en compte que a banda de pagar aquest lloguer, l'Ajuntament també paga un lloguer pel local de la comissaria. Tot això s'haurà de sumar al cost de la reforma, perquè això era un bar i suposem que caldrà una reforma important, i això que encara no tenim ni els pressupostos d'aquest any», esgrimeixen. En aquest mateix sentit s'han manifestat des d'Esquerra Republicana: «No veiem normal que es llogui un espai si no s'hi està fent res. Hi ha coses que no quadren i no són normals».

La resposta del govern

El tinent d'alcalde, Joan Salmeron (Entesa), que va signar el decret, respon que el lloguer s'ha fet per la necessitat d'ampliar la comissaria: «Fa mesos que ens reclamen més espai, calen vestidors separats per a homes i dones, es buscava un local proper i aquest està al costat».

Qüestionat sobre el fet que el lloguer s'estigui pagant sense cap ús des del mes de novembre, Salmeron respon que «és una cosa habitual, ja que no puc reformar una cosa que no tinc». Preguntat pels terminis de la reforma, el primer tinent d'alcalde manifesta que «l'ordre de factors no altera el resultat» i afegeix que «una cosa és que les dates de l'acord siguin al novembre però ningú t'obliga que el decret d'alcaldia sigui al mateix mes». Pel que fa al projecte de reforma, apunta que desconeix el pressupost perquè «s'hi està treballant» i afegeix que s'inclourà en els pressupostos del 2020.

Finalment, Salmeron assegura considerar «surrealista que aquest tema sigui notícia» i que l'oposició qüestioni l'equip de govern per aquests fets: «Nosaltres estem tranquils, treballem pels treballadors de la casa i esperem que algun dia els partits de l'oposició puguin aportar alguna cosa positiva».