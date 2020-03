El CAP de Riells estarà tancat durant tres hores el tercer dijous de cada mes

El Centre d'Atenció Primària (CAP) de Riells i Viabrea romandrà tancat durant tres hores –de les 12.45 a les 16.00– el tercer dijous de cada mes. Fonts de Salut expliquen que el motiu del tancament és que la plantilla de l'àrea fa una formació conjunta durant aquest dia que es repeteix mensualment, un fet que impedeix atendre els pacients, ja que el centre es queda sense personal.

Per aquest motiu, el centre derivarà les trucades entrants al CAP de Breda i els ciutadans que es puguin veure afectats per la mesura hauran d'acudir directament al centre derivat, a Breda, que té un horari d'atenció de vuit del matí a vuit del vespre. Fonts de Salut no creuen que aquests fets puguin generar problemàtica, ja que insisteixen que s'atendrà a tothom.

Fins ara, l'horari del CAP de Riells era el mateix que el de Breda. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) Riells té una població de 4.124 habitants (dades del 2019) i es troba a uns set quilòmetres de distància de Breda, que té una població lleugerament inferior (3.740 persones). Pel que fa al transport públic, hi ha una línia de bus que uneix els dos municipis, de dilluns a divendres la freqüència de pas és cada dues hores, mentre que els caps de setmana i festius només hi ha dues connexions diàries.