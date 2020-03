Els veïns de Viladrau denuncien el mal gust i la mala olor de l'aigua

Els veïns de Viladrau han manifestat a l'Ajuntament i la concessionària del servei de l'aigua, Sorea, que l'aigua té mal gust i fa mala olor. Dilluns, en una sessió ordinària, el partit de l'oposició –SOM Viladrau– va traslladar al govern les queixes reiterades dels ciutadans per l'estat de l'aigua. La portaveu del grup, Margarida Feliu, explica que «hem entrat una instància afegint-nos a les reclamacions perquè ja no només és el gust, també fa mala olor, especialment quan escalfes l'aigua per rentar els plats o quan estàs a la dutxa».

Segons Feliu, hi ha antecedents d'una situació similar produïda fa un any al mes de juliol. «Aleshores des de Sorea ens van dir que era una substància que hi ha als embassaments de l'aigua que es diu geosmina i que seria la causant d'aquesta situació. Ens van dir que amb la calor es reproduïa però ara, per molt que no faci tant fred, estem al març». Segons Feliu, actualment l'aigua «és imbevible». Per aquest motiu, a banda de les actuacions que pugui fer l'Ajuntament o la concessionària, des del seu grup asseguren que faran anàlisis independents.

A banda d'això, la portaveu sospita que l'augment d'aquesta substància podria tenir relació amb el consum d'aigua o els residus que puguin emetre algunes empres del municipi. En aquest sentit, Feliu també va aprofitar per criticar que l'any 2009 l'Ajuntament va assignar la concessió de l'aigua a Sorea amb un contracte de cinquanta anys de durada.

Les actuacions de l'Ajuntament



L'alcaldessa, Noemi Bastias, apunta que «no són queixes, són avisos» i afegeix que «no és res alarmant i s'està solucionant el problema amb Sorea». Segons Bastias, l'Ajuntament ha rebut tres instàncies amb «avisos» sobre aquests fets. D'altra banda, apunta que realitzaran una «anàlisi independent sobre la qualitat de l'aigua actual i es prendran mostres en diversos punts de la xarxa però insisteixo que és aigua potable». Des de l'Ajuntament afegeixen que «reservem el coneixement dels resultats de les anàlisis per a futures accions si s'escauen».

Sorea atribueix la causa del malestar a l'increment de la geosmina i afegeixen que a banda de fer anàlisis també canviaran els filtres de la planta potabilitzadora. En aquest sentit, asseguren que no hi ha barems de consum d'aigua amb geosmina, tot i que subratllen que «no és perillós i és apte per al consum» i afegeixen que l'olor «està dins els estàndards de la llei». La geosmina és un bacteri no tòxic, però que altera la qualitat de l'aigua. En les aigües residuals el cúmul de matèries en descomposició pot servir d'aliment de microbacteries que es reprodueixen descontroladament i generen compostos com aquest.