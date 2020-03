Cinc encaputxats encasten una grua i roben el caixer d'un banc de Riudellots

Nou robatori amb el sistema de l'encastament a les comarques de Girona. Uns encaputxats van agafar una grua -de les utilitzades per retirar cotxes o auxiliar a la carretera- i la van fer estampar contra una entitat bancària de Riudellots. Van emportar-se el caixer automàtic sencer amb milers d'euros a l'interior i van fugir.

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea d'Investigació Criminal de Girona (AIC) estan investigant el nou assalt. És el segon cop que uns lladres fan un encastament en una entitat bancària d'aquesta mateixa població. El 29 de desembre uns lladres van encastar un tot terreny a la sucursal de la Caixa i es van emportar diners, en aquest cas, de l'interior del banc.

La policia no descarta que aquest nou robatori amb encastament sigui obra de la banda de lladres de l'Europa de l'est que opera a la província de Girona des de fa uns mesos. Ha actuat sobretot a la comarca del Gironès i la Selva i estaria instal·lada a l'Empordà.

El succés de Riudellots de la Selva va tenir lloc pels volts de dos quarts de tres de la matinada i el robatori es va produir al Banc Santander. Aquesta entitat bancària està situada a la baixada de les Acàcies, a tocar la carretera C-25, la principal via d'entrada a la població.

En aquest cas cinc encaputxats van participar en el robatori del caixer. Van agafar una grua i la van encastar contra l'entitat bancària i amb el ganxo que s'utilitza per agafar els vehicles, van arrencar el caixer automàtic.



Grua robada

Aquesta actuació, com ha passat en els anteriors robatoris amb encastaments, va provocar moltes destrosses a la sucursal bancària que ahir intentava tornar a la normalitat. El vehicle utilitzat seria robat i, fins i tot, no portava plaques de matrícula.

A banda del vehicle grua, als voltants del punt on es va produir el robatori, segons apunten fonts consultades, hi havia un turisme que tampoc duia plaques i que esperava els lladres per fugir del lloc. De moment no se'ls ha pogut localitzar.



Nou robatoris i quatre intents

De robatoris d'aquestes característiques n'han transcendit fins a nou i d'intents, almenys quatre. Tots ells a diverses comarques de la província de Girona. Els bancs han estat els últims objectius. L'últim cas consumat és el de Vilablareix, que va tenir lloc el dia 11 de febrer. En aquest cas, el botí del robatori va ascendir a més de 20.000 euros i té un modus operandi molt similar al d'ahir a Riudellots de la Selva. Uns encaputxats van agafar un vehicle de grans dimensions, s'apunta a un tot terreny amb un tipus de ganxo, i el van encastar contra el Banc Santander de Vilablareix. Van emportar-se el caixer automàtic i van fugir. Els lladres han aconseguit robar en tres bancs, els dos de Riudellots i el de Vilablareix.

On no ho van aconseguir és a la Garrotxa, ho van intentar a les oficines del Banc de Santander de Sant Jaume de Llierca i el de la plaça del Mercat de Tortellà. En aquest cas van utilitzar turismes per fer l'encastament però no van poder emportar-se res perquè veïns de la zona els van veure.

A banda de bancs, també hi ha hagut encastaments en farmàcies, benzineres i una gran botiga d'electrodomèstics, entre altres espais. El grup criminal que opera a Girona sol utilitzar el mateix modus operandi: fan els cops entre quatre i cinc persones encaputxades, utilitzen vehicles que han robat prèviament i s'emporten grans botins econòmics.