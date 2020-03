Detinguts vuit membres d'una banda dedicada al tràfic de drogues que operava en ciutats com Lloret de Mar

La Guàrdia Civil ha detingut vuit membres d'una banda dedicada al tràfic de drogues que operava en diferents ciutats de l'Estat, entre les quals Badalona, Lloret de Mar o Canovelles. Els agents han desarticulat l'organització en tres fases i en total han arrestat 30 persones. En aquesta última, s'han registrat set domicilis de Palma i Inca (Illes Balears), València i Molina de Segura (Múrcia) a més de les tres localitats catalanes. La banda es dedicava a introduir grans quantitats de droga amagada en contenidors comercials o bé dissolent la droga en envasos d'oli de soja. En aquesta tercera fase s'han intervingut un quilo i mig de metaenfatemina, 5.700 plantes de marihuana, 70.000 euros, tres cotxes i material com bàscules de precisió.

La intervenció, emmarcada en la tercera fase de l'operació 'Crótalo', es va dur a terme la matinada del diumenge 26 de febrer quan es van fer les set entrades i registres en els domicilis dels sospitosos. Destaca epecialment l'habitatge que l'organització tenia a Lloret de Mar, una casa de tres plantes en la que en cada una d'elles estava dedicada a un procés diferent.

En concret, la primera s'utilitzava per cultivar la marihuana. Era en aquest pis on hi havia les làmpades, testos i material químic per fer créixer la planta. Al pis de sobre hi havia els elements necessaris per a la transformació en haixix. La tercera era la responsable del procés de distribució i venda de la droga.

En el conjunt de les tres fases en les què s'ha dividit l'operació, s'han intervingut un total de 87 quilos de cocaïna, 5.700 plantes de marihuana i s'han desmantellat tres laboratoris dedicats al cultiu i fabricació d'aquestes drogues.

L'operatiu l'ha dut a terme l'Equip contra el Crim Organitzat i el de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil. Tot plegat, amb el suport de les diferents comandàncies de Girona, Barcelona, Múrcia i València. Dels vuit detinguts en la darrera operació, cinc han entrat a presó de manera preventiva.