Lloret de Mar esdevé l'escenari d'un anunci alemany de roba

Una marca de roba d'Alemanya ha escollit Lloret de Mar per rodar-hi el seu anunci. Inicialment, la gravació s'havia de fer a la platja de Sa Boadella, però en veure que faltava sorra a causa del temporal Gloria, finalment l'equip de rodatge es va traslladar a la platja de Santa Cristina on va estar rodant tot dijous. El mateix dia, i també el dimecres, també s'hi va seguir gravant la sèrie El inocente de Netflix que protagonitzen Mario Casas, Aura Garrido, José Coronado i Alexandra Jiménez. La sèrie narra la història d'una parella que ha de refer la seva vida per segona vegada i està previst que s'estreni a la tardor.