Desmantellen un laboratori de drogues de tres plantes en una casa de Lloret

La Guàrdia Civil ha detingut vuit membres d'una banda dedicada al tràfic de drogues que operava en diferents ciutats de l'Estat, entre les quals hi ha Badalona, Lloret de Mar o Canovelles. Destaca especialment el laboratori que l'organització tenia a Lloret de Mar, una casa de tres plantes cadascuna de les quals dedicada a un procés diferent. En concret, la primera s'utilitzava per cultivar marihuana. En aquest pis hi havia les làmpades, testos i material químic per fer créixer la planta. Al pis de sobre hi havia els elements necessaris per a la transformació en haixix. La tercera planta era on es feia el procés de distribució i venda de la droga.

L'operatiu l'ha portat a terme l'Equip contra el Crim Organitzat i el de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil, amb el suport de les diferents comandàncies de Girona, Barcelona, Múrcia i València. Cinc detinguts han entrat a presó de manera preventiva.

La banda es dedicava a introduir grans quantitats de droga amagada en contenidors comercials o bé dissolent-la en envasos d'oli de soja. En aquesta tercera fase s'han intervingut un quilo i mig de metamfetamina, 5.700 plantes de marihuana, 70.000 euros, tres cotxes i material, com bàscules de precisió. En l'última fase de l'operació s'han registrat set domicilis de Palma i Inca, València i Molina de Segura, a més de les tres localitats catalanes.

La intervenció, emmarcada en la tercera fase de l'operació Crótalo, es va fer la matinada del dimecres 26 de febrer, quan es van fer les set entrades i registres en els domicilis dels sospitosos.