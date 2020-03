Els sastre de Breda que posa ordre al seu armari i en fa un museu

S'inaugura un nou museu del vestit a Breda. El sastre i modista Joaquim Mayugo ha convertit el garatge de casa seva en una exposició permanent, que es pot visitar amb cita prèvia, d'alguns dels 10.000 vestits que alberga la seva col·lecció personal.

oaquim Mayugo té 83 anys i n'està a punt de fer 84. La seva història vital no s'explica sense les eines bàsiques de la seva professió: un fil i una agulla. Des de l'altre costat del telèfon recorda que va ser la seva mare qui el va introduir en l'ofici: «Ella era modista i jo de ben petit veia com treballava. Era molt bona fent la seva feina i em va ensenyar tot el que sabia». Per aquest motiu, amb 23 anys, després d'una estada a Barcelona per acabar d'aprendre l'ofici, ja tenia el seu propi taller, on confeccionava i dissenyava roba.

Entre 1979 i 1999 va ser membre actiu de la Societat de Mestres Sastres de Barcelona-La Confiança, i amb ells les seves creacions van rodar per tot el país, van copsar portades de calendaris i van creuar les fronteres nacionals: «Vaig estar a l'Exposició Universal de Sevilla, a Madrid, Oviedo, Jerez de la Frontera... I la joia de la corona va ser participar en el Congrés Mundial de la Moda celebrat a Viena l'any 1985; d'Espanya només hi vaig participar jo!». Més endavant va descobrir el teatre i l'òpera, i va fer vestits per a intèrprets com les sopranos Sara Blanch o Ana Puche, i actualment encara col·labora, «tot i que les mans no em responen com abans», en la realització del vestuari de diferents grups teatrals. Sense estar satisfet amb tot plegat, també ha exercit fent classes de costura i sastreria, i durant uns anys va tenir la seva pròpia botiga de roba. Entre les creacions més rocambolesques que ha creat, recorda que «una vegada vaig fer un vestit de núvia verd billar perquè la noia es volia casar d'aquest color!».



El taller museu

La iniciativa neix de la voluntat de Mayugo de voler donar a conèixer la seva col·lecció al públic i alhora ajudar en una causa que ha viscut amb proximitat. En el taller museu, situat al carrer Montnegre, el sastre exposa al voltant d'una cinquantena de vestits de totes les èpoques a través de quatre sales, una de les quals, permanent. Entre les peces exposades hi ha creacions personals i adquisicions que daten del segle XVIII, així com vestits de núvia o de festa.

El museu es va inaugurar el passat 22 de febrer i funcionarà amb taquilla inversa, els visitants podran pagar a la sortida l'import que creguin convenient. A més a més, els diners que es recaptin amb les «entrades» dels visitants es destinaran a la Fundació Oncolliga Girona-Lliga Catalana d'Ajuda al Malalt de Càncer. Les visites les guiarà el mateix Mayugo, s'hauran de concertar per telèfon (972 870 714) i només es podran realitzar els dimarts i dijous (matí i tarda) i dissabtes (matí).



L'artesania de la moda

Al llarg de la seva trajectòria, Mayugo ha sigut un exponent de la roba feta a mà, a mida, amb teixits de qualitat i amb la mínima intervenció de les màquines de cosir. Per això defineix el vestir bé com «el tot». «Els meus ulls sempre van cap a les mànigues i el coll, tot i que avui dia la moda d'alta costura ja no és el que era», apunta. El sastre explica amb certa preocupació que «tot ha canviat. Amb això de les tecnologies avui dia hi ha dissenyadors que no saben cosir, tallar o fer patronatge», esgrimeix. Per acabar, recorda que «en la moda està tot inventat. Per a mi Chanel era el millor, tot i que a mi m'agradava molt Valentino. En canvi, avui sembla que tot el que es fa penja per aquí i per allà», conclou.