Demanen 29 anys de presó per a un home que va violar la filla durant 11 anys

L'Audiència de Girona va jutjar ahir a porta tancada un home que s'enfronta a 29 anys de presó per violar la seva filla durant onze anys. Segons recull l'escrit d'acusació de la Fiscalia, les agressions sexuals van començar quan la nena tenia només 3 anys i es van allargar fins que en va complir 14.

Segons la Fiscalia, l'home va perdre la pàtria potestat de la nena però, durant tot aquest temps, va aprofitar les estones que estaven sols per agredir-la. L'acusació també sosté que va donar cocaïna a un altre fill quan tenia 15 anys i es va masturbar davant seu.

Segons recull l'escrit d'acusació de la Fiscalia, els fets els va descobrir la mare quan la nena tenia 3 anys i va sorprendre el pare fent tocaments a la nena, motiu pel qual va avisar la policia i es va separar de l'home. Arran de la separació, la nena i els seus germans van anar a viure amb els avis paterns, per la resolució de la DGAIA. Segons la Fiscalia, al llarg dels anys la seva situació personal va anar canviant i van viure a diferents poblacions de la comarca de la Selva. Però durant aquest temps, apunta la Fiscalia, el pare va «aprofitar les ocasions que estaven sols» per agredir-la sexualment.

La Fiscalia subratlla que l'home la va arribar a tractar «com a un objecte sexual, desentenent-se absolutament dels deures paterns més elementals i arribant-li a dir a la seva filla, com si fos una relació de parella, que estava enamorat d'ella». Segons l'acusació, les agressions es van allargar fins que la menor tenia 14 anys i va denunciar els fets. Aleshores ja no vivia amb familiars i estava en un centre.

L'acusació pública també apunta que el processat va proporcionar cocaïna a un altre fill, quan tenia 15 anys, i es va masturbar davant seu mentre el veia esnifar la droga.

Per tot plegat, la Fiscalia acusa el pare d'un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 16 anys, un delicte de violència psíquica habitual a descendent menor d'edat, un delicte contra la salut pública per afavorir el consum de substàncies a un menor de 18 anys, un delicte contra la indemnitat sexual i un delicte lleu d'injúries i vexacions. L'acusació demana inicialment que el condemnin a 29 anys de presó, l'inhabilitin per exercir la pàtria potestat dels fills i li prohibeixin viure a les comarques gironines.

L'Audiència també jutja el germà del principal acusat. Segons la Fiscalia, també va agredir sexualment la menor en diverses ocasions. L'acusació pública sol·licita 10 anys de presó. La Fiscalia també vol que tots dos indemnitzin la víctima amb 50.000 euros i el pare pagui 10.000 al fill.