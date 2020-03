Detenen un jove a Santa Coloma després de tres nits de robatoris a dins de vehicles

Els Mossos d'Esquadra conjuntament amb la Policia Local de Santa Coloma de Farners han detingut un jove per presumptament cometre 15 robatoris a l'interior de vehicles aquesta matinada.

Se sospita a més, que pot estar al darrere de les tres onades de robatoris que ha patit la capital de la Selva, que van començar la setmana passada. La investigació es manté oberta,

L'arrestat és un jove de 24 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Santa Coloma. Es tracta d'un delinqüent reincident, ja que és conegut pels cossos policials.

Anteriorment, ja havia estat detingut fa temps per aquest tipus d'activitat delictiva. En aquest cas se l'acusa de 15 robatoris amb força a l'interior de vehicles.

Els últims robatoris s'han comès al pàrquing de sorra que hi ha al carrer Argiles, on el lladre -sol o acompanyat, encara s'investiga- aquesta passada matinada. Un punt de la ciutat on el cap de setmana, els lladres ja van arrasar.

Arran de les onades de robatoris, es va muntar un dispositiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Santa Coloma que ha permès detenir un presumpte lladre aquesta matinada, després que cometés 15 cops en vehicles estacionats a la zona de l'aparcament del vial Argiles.

En el cas d'aquesta matinada, pels volts de dos quarts de cinc, una patrulla conjunta dels Mossos i la Policia Local que feia tasques de vigilància en el marc del dispositiu ha vist que a dins d'un vehicle aparcat al carrer Argiles hi havia un home remenant amb actitud sospitosa.

Els policies davant dels fets, l'han identificat i posteriorment, detingut per un presumpte robatori amb força a l'interior del vehicle.

La sorpresa ha vingut després, quan els agents dels Mossos i la Policia Local han comprovat que no era l'únic vehicle violentat. Si no que n'hi havia 14 més de la zona que havien estat rebentats de la mateixa manera.

Arran dels fets, el jove ha quedat acusat de ser el presumpte autor dels 15 fets.

Amb tot, la investigació policial es manté oberta i s'investiga si el detingut pot estar relacionat amb la resta de robatoris comesos els darrers dies a la ciutat o si els hauria comès amb l'ajuda d'altres persones.

Els primers robatoris van tenir lloc la nit de dijous a divendres de la setmana passada, va haver-hi una segona onada el cap de setmana i avui a la matinada, la tercera. Amb aquesta detenció, s'espera haver pogut posar fi a una situació que ha indignat molts veïns de la població.