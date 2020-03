El PSC de Girona dona suport al portaveu de Lloret tot i l'escissió

L'executiva del Partit Socialista de Catalunya (PSC) a Girona va enviar ahir un comunicat recolzant el portaveu del grup municipal de Lloret de Mar, Francisco Pastor, després que tots els regidors del grup critiquessin la seva gestió a l'executiva de Girona. L'executiva provincial destaca que «es va haver d'avançar l'Assemblea i les primàries de l'Agrupació Local abans del període establert a causa d'aquestes mateixes discrepàncies», tot i que no les especifiquen.

D'ençà d'aquestes primàries, celebrades fa dos mesos, Joan Carles Amaya en va resultar guanyador i es va convertir en el nou primer secretari i mostrant el seu suport a Pastor. En el mateix comunicat el Partit dels Socialistes manifesta «plena confiança» amb Francisco Pastor com a portaveu de la formació.

Per la seva banda, el secretari de política municipal a Girona, Òscar Aparicio, va afegir que l'executiva gironina ha citat als cinc regidors en una reunió per tal de conèixer quines són aquestes discrepàncies i buscar-hi una solució: «Els quatre regidors van fer una carta per escrit comunicant discrepàncies però sense especificar-nos quines són. Els hem citat perquè vinguin però de moment comptem amb tots ells i, per suposat, amb Francisco Pastor», va detallar. Aparicio va afegir que «dubta» que les discrepàncies siguin per la gestió municipal o el resultat de les primàries, i explica que «de moment ningú ha manifestat que vulgui dimitir».



La versió de Pastor

El portaveu socialista a l'Ajuntament, Francisco Pastor, va explicar que era coneixedor del malestar però «desconeix» per què s'està produint: «Portem vuit mesos de política municipal i no hi ha hagut res que em fes sospitar que passava alguna cosa... Fa unes setmanes em van comunicar que hi havia un problema i que no es podia solucionar».

Segons Pastor, durant l'elecció de l'executiva municipal van sorgir «discrepàncies» amb l'elecció d'Amaya. Per la seva banda, Lara Torres, número dos del grup municipal, va manifestar que «prefereixo intentar arreglar les coses internament».



Crítiques de l'oposició

Des de l'oposició, el grup dels Comuns ha manifestat «inacció» per part de Pastor, tot i que afegeixen que «els altres tampoc són millors». El grup de Força Lloret també ha reaccionat als fets dels socialistes afirmant que «si es genera aquesta probable escissió, caldrà veure com afecta l'actual equip de Govern. Un altre escàndol?». Des de Ciutadans van afegir que «és una qüestió interna del PSC però la desunió i la descoordinació eren evidents».