Alerta: Manipulen un article de Diari de Girona per situar un focus de coronavirus a Maçanet

Corre per WhatsApp la imatge manipulada d'una notícia de la web de Diari de Girona on s'informa de dos casos de coronavirus a Maçanet de la Selva. La informació, una fake new, és la invenció d'un usuari anònim que ha intentat fer broma i crear confusió amb un tema sensible com és el Covid-19 i a la vegada ha atribuït una informació falsa a aquest diari.

Per crear la notícia fake ha usat un article publicat el dimarts 11 de març a la tarda i que feia referència als nous casos de detectats a la regió sanitària de Girona. Tot i que la imatge difosa té un titular correcte, es va manipular el text de la notícia. La informació original es va publicar a les 18:53 h i es va anar ampliant en diverses ocasions fins al seu redactat final. [ consulta-la aquí ]. En cap de les versions de la informació, basada en dades facilitades pel departament de Salut, s'indicava que dos dels nous casos fossin residents a Maçanet de la Selva. En el moment d'elaborar aquest article, el Departament de Salut no ha fet públic cap cas de coronavirus en aquesta població.