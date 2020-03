El consell de poble de Santa Coloma constata el malestar pel canvi d'ubicació de barraques

El consell de poble que es va celebrar dilluns al vespre a l'auditori municipal de Santa Coloma de Farners va constatar el caos de l'equip de govern –i en particular de Junts per Catalunya (JxCat)– pel que fa al canvi d'ubicació de la festa major i els canvis en la comissió de barraques. Després que JxCat –que forma govern tripartit juntament amb Esquerra Republicana (ERC) i Independents de la Selva (IpS)– anunciés de manera unilateral el trasllat de la festa major, que fins ara se celebrava al parc de Sant Salvador, i d'anunciar la dissolució de la comissió de barraques, ahir es va celebrar un consell de poble on els neoconvergents van explicar els seus arguments per impulsar aquest canvi. La regidora de Joventut, Gemma Cantal, va insistir que el canvi respon a «la seguretat dels nostres joves, ja que dins el parc de Sant Salvador hi ha punts foscos i això és un problema, per això s'ha mirat un espai més planer i que tingui més visibilitat». El regidor de Festes, Emilià González, va afegir durant la seva intervenció que la motivació del canvi es va proposar «arran d'uns incidents que es van produir el mes de setembre», que no va detallar.

Per la seva banda, una representant de la comissió de barraques va manifestar que «la comissió mai ha estat una eina política» i va afegir que «pensem que el canvi d'ubicació traurà la bona connexió que hi havia fins ara entre les diferents activitats que se celebraven a la festa». En aquest sentit, van destacar la manca de consens «polític i social» per poder fer un canvi d'aquestes magnituds. «Estem disposats a discutir, negociar i millorar el model de gestió de les barraques i la comissió, però ens neguem a acceptar una imposició com l'anunciada per part del consistori que no compta amb el beneplàcit popular ni és fruit de grans consensos».



Els socis de govern, a l'espera

En aquest sentit, des d'ERC van insistir que «no s'hauria de moure de lloc» i van destacar que continuen a l'expectativa de JxCat. Des d'Independents van manifestar-se en el mateix sentit que els republicans i van explicar que «esperem que JxCat cedeixi i no faci canvis». L'alcaldessa, Susagna Riera (JxCat), va dir que «es prendrà una decisió a final de mes».